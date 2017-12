Die Polizei von Suffolk sprach zunächst nur allgemein von einem "Zwischenfall" und einer "Störung". Es sei ein Mann festgenommen worden, der Schnittverletzungen und Quetschungen erlitten habe. Weitere Personen seien jedoch nicht verletzt worden.

Der Militärflugplatz in Ostengland wurde gegen 14 Uhr geschlossen. Er wird von den United States Air Forces in Europe (USAFE) genutzt. Unklar war am späten Nachmittag noch das Motiv des Mannes.

Der Militärflugplatz war bereits das Ziel eines potenziellen Terroranschlags gewesen. Das Vorhaben flog auf - der Täter, der das Gelände auskundschaftete, wurde im vergangenen Jahr verurteilt.