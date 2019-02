Kolumbiens Staatschef Iván Duque forderte die freie Einfuhr von Hilfsgütern. Die Blockade der Transporte sei ein "Attentat gegen die Menschenrechte", sagte Duque in Cúcuta auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Juan Guaidó, dem selbst ernannten Interimspräsidenten Venezuelas, und dem chilenischen Präsidenten Sebastián Piñera.

Maduro reagierte auf Kolumbiens Unterstützung für Guaidó und ausländische Hilfslieferungen mit dem Abbruch aller diplomatischer Beziehungen. Bei einer Kundgebung in der Hauptstadt Caracas sagte er, die "faschistische Regierung von Kolumbien" müsse all ihre diplomatischen Vertreter binnen 24 Stunden aus Venezuela abziehen.

Die von Guaidó organisierten Konvois mit humanitärer Hilfe setzten sich am Samstag in Kolumbien und Brasilien in Bewegung Richtung Venezuela.

Polizei attackiert

Hunderte Demonstranten protestierten in Ureña an der Grenze zu Kolumbien gegen die von Maduro verfügte Schliessung der Übergänge – und wurden von Sicherheitskräften mit Tränengas und Gummigeschossen zurückgedrängt. Die Demonstranten zündeten ihrerseits Autoreifen an und bewarfen die Polizei mit Steinen.

Auf zwei Brücken zwischen den venezolanischen Städten San Antonio del Táchira und Ureña und dem kolumbianischen Nachbarort Cúcuta kam es zu schweren Zusammenstössen zwischen Sicherheitskräften und Maduro-Gegnern. Die Demonstranten ebenso wie vier Lastwagen mit Hilfsgütern für die Venezolaner versuchten, die Absperrungen auf der Simón-Bolívar-Brücke und der Santander-Brücke zu durchbrechen.

Die Lastwagen passierten nur eine erste Barriere, dann wurden sie auf venezolanischer Seite von den Sicherheitskräften angehalten. Insgesamt wurden bei den Zusammenstössen über 25 Menschen verletzt. Viele Demonstranten waren Bewohner des Grenzgebiets, die täglich die Grenze überqueren, entweder zum Einkaufen oder zur Arbeit.

Maduro hält die Grenzen geschlossen, um die Einfuhr der Hilfsgüter zu blockieren. In Venezuela herrscht zwar eine schwere Lebensmittelknappheit. Die Regierung mutmasst aber, Guaidó wolle mit den Hilfslieferungen eine ausländische militärische Intervention und den Sturz Maduros einleiten.

Die gezielte Verteilung von Lebensmitteln an Anhänger ist überdies für die Maduro-Regierung ein Mittel, soziale Kontrolle auszuüben. Die Macht Maduros würde weiter geschwächt, wenn die Opposition die Not der Bevölkerung in dem eigentlich ölreichen Staat lindern könnte.

Mehrere Soldaten desertiert

Guaidó war am Freitag unbehelligt nach Kolumbien gereist, um dem Benefizkonzert "Venezuela Aid Live" in Cúcuta beizuwohnen. Viele westliche Staaten unterstützen den jungen Politiker, andere wie Russland und China stehen auf Seite der Führung in Caracas.

Mindestens elf Soldaten und zwei Polizisten setzten sich ausserdem nach Kolumbien ab, wie die dortige Einwanderungsbehörde am Samstag mitteilte. Drei von ihnen durchbrachen mit einem Panzerwagen die Barrieren auf der Grenzbrücke Simón Bolívar.

Angst vor Blutvergiessen

In Kolumbien standen 600 Tonnen Hilfsgüter bereit, in Brasilien weitere 200 Tonnen Medikamente und Nahrungsmittel. Ein Schiff mit 200 Tonnen sei ausserdem am Samstag von Puerto Rico ausgelaufen, erklärte der Oppositionsabgeordnete Miguel Pizarro in Caracas.

Tausende freiwillige Helfer und Anhänger Guaidós wollen gegebenenfalls die Nahrungsmittel und Medikamente von Kolumbien aus mit den eigenen Händen ins Land bringen, falls die Lastwagen nicht die Grenzübergänge durchkreuzen können. Sie gehen dabei ein hohes Risiko ein. Befürchtet wurde ein Blutvergiessen, falls Soldaten die Menschen mit Gewalt stoppen.

An der geschlossenen Grenze zu Brasilien war es am Freitag auf venezolanischer Seite zu einem schweren Zusammenstoss von Sicherheitskräften mit indigenen Bewohnern gekommen, die üblicherweise auf der anderen Seite der Grenze in Brasilien Lebensmittel einkaufen.

Zwei Demonstranten seien in der Ortschaft San Francisco de Yuruaní getötet worden, erklärte der venezolanische Oppositionsabgeordnete Américo De Grazia. Elf weitere Menschen wurden verletzt in Spitäler auf der brasilianischen Seite eingeliefert.

Appelle an Militär

Die US-Regierung warnte Maduro und das Militär vor neuer Gewaltanwendung. In einer am Freitagabend (Ortszeit) verbreiteten Erklärung forderte auch das Weisse Haus die Soldaten auf, Hilfsgüter für das Volk ungehindert passieren zu lassen. "Die Welt sieht zu", warnten die USA.

Uno-Generalsekretär António Guterres forderte ebenfalls die venezolanischen Sicherheitskräfte auf, keine Gewalt gegen Demonstranten einzusetzen.