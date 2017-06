Gleicher Vorwurf wie gegen Fillon

All diese Vorschläge hat Bayrou gestern in der wöchentlichen Regierungssitzung zuhanden des Parlamentes vorgestellt. Die Medien berichteten indes viel breiter über eine neue Finanzaffäre – die verflixterweise ausgerechnet Bayrou betrifft. Das Enthüllungsblatt «Le Canard Enchaîné» berichtete, Macrons Europaministerin Marielle de Sarnez, ein Mitglied von Bayours Mittepartei Modem, habe im Jahr 2010 als Ex-Europaabgeordnete eine gewisse Karine A. als Parlamentsassistentin angestellt.

In Wahrheit habe diese junge Frau aber als Sondersekretärin von Bayrou gearbeitet. Dieser habe also sein Sekretariat mit öffentlichen Mitteln des Europaparlamentes finanziert. Das entspräche dem Tatbestand der Veruntreuung öffentlicher Gelder. In der Sache ist es der gleiche Vorwurf, der die Justizermittler im Januar gegen Fillon auf den Plan gerufen hatte. Umso ironischer wirkt es, dass Bayrou das Moralisierungsgesetz als Reaktion auf die Fillon-Affäre ausgearbeitet hatte.

Bayrou verteidigt sich höchst ungeschickt. Er rief den Zuständigen bei Radio France an, um ihm mit einer Gerichtsklage wegen «belästigender» Falschinformation zu drohen. Mehrere Redaktionen prangern den Druckversuch als Verletzung der Pressefreiheit an. Bayrou sagt, er habe nur «als Bürger» zum Telefon gegriffen.

Darauf wies ihn Premierminister Edouard Philippe zurecht, als Justizminister sei man kein normaler Bürger mehr. Bayrou konterte, er lasse sich nicht den Mund verbieten. Inzwischen melden Elysée-Insider, Macron denke bereits daran, den erst seit einem Monat amtierenden Justizminister zu ersetzen. «Der Präsident mag das nicht», umschrieb ein Berater Macrons Reaktion auf Bayrous Verhalten.