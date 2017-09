Die Katze ist aus dem Sack. Nach drei Monaten Vorarbeiten und fünfzig Treffen mit den Sozialpartnern hat die Regierung von Präsident Emmanuel Macron am Donnerstag die Fakten ihrer Arbeitsmarktreform auf den Tisch gelegt. Hauptziel sei der Kampf gegen die Arbeitslosigkeit (von chronisch 10 Prozent), erklärte Premierminister Edouard Philippe.

Die Entwicklung seit 2012 gibt ihm recht: Während die Zahl der Joblosen in Deutschland oder England in dieser Zeit um gut 500 000 gesunken ist, hat sie in Frankreich um eine halbe Million zugenommen.

Jobsicherheit perdu

Um international an Wettbewerbsfähigkeit zu gewinnen und die Investoren nach Frankreich zurückzuholen, will Philippe namentlich die Kündigungen finanziell erleichtern. Die französischen Unternehmen stellten vor allem deshalb keine neuen Mitarbeiter an, weil sie Angst hätten, sich im Notfall nicht mehr – oder nur sehr kostspielig – von ihnen trennen zu können.

Die von den Arbeitsgerichten (prud’hommes) zugesprochenen Abfindungen sind in Frankreich rund doppelt so hoch wie in Deutschland. Bei langjährigen Mitarbeitern können sie mehrere hunderttausend Euro erreichen.