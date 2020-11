Macron, Kurz und der islamistische Terror: Zwei gegen die Barbarei

Jung, dynamisch, ambitioniert: Der österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz und der französische Präsident Emmanuel Macron haben so einiges gemeinsam. Als der «rechte Macron» wurde der konservative Kurz schon beschrieben. Ähnlich wie Macron hat auch der Österreicher seine Volkspartei zur «Einmann-Show» umgewandelt und das Parteienspektrum in seinem Land durcheinander gewirbelt. Macron und Kurz – Europas Überflieger.

Jetzt aber haben die Zwei wieder zueinander gefunden. Seite an Seite standen Macron und Kurz diese Woche in Paris, als es galt, Front gegen den islamistischen Terrorismus zu machen. Mit der Enthauptung des französischen Lehrers Samuel Pathy, der Messerattacke mit drei Toten in Nizza und dem Amoklauf eines IS-Sympathisanten in Wien haben beide Staatschefs kürzlich islamistisch motivierte Attentate auf ihren Territorien erleben müssen.

Ein Ruck müsse durch Europa

Jetzt müsse ein Ruck gehen durch Europa, forderten Macron und Kurz. Von der Stärkung der Aussengrenzen war die Rede, von verbesserter Sicherheitskooperation, einer Schengen-Reform. Später schalteten sich noch Bundeskanzlerin Angela Merkel, die EU-Spitzen Ursula von der Leyen, Charles Michel und der niederländische Ministerpräsident Mark Rutte hinzu. Es war eine symbolische Solidaritätsbekundung mit Österreich und Frankreich.

Die Frage ist, ob es dabei bleiben wird, oder ob am Schluss mehr als Symbolpolitik zu erwarten ist.