Einen solchen hat Abdeslam am Tag der Anschläge in Paris auch selbst getragen haben. Ob er vorhatte, sich ebenfalls wie seine sieben mit-Terroristen in die Luft zu sprengen und der Zünder versagte, oder ob ihn den Mut verliess, ist unklar. Auf jeden Fall entsorgte Abdeslam die Bombe in einem Mülleimer und liess sich in den frühen Morgenstunden von zwei Freunden aus Belgien mit dem Auto abholen. Auf dem Weg zurück nach Brüssel passierte das Trio eine Polizeikontrolle, Abdeslam blieb jedoch unerkannt. Dann verliert sich seine Spur.

In den folgenden vier Monaten galt der ehemalige Kleinkriminelle als die meistgesuchte Person Europas. Das Erstaunen war gross, als am 15. März 2016 nach einer Razzia im Brüsseler Vorort Forest Fingerabdrücke von Abdeslam gefunden wurden. Oft wurde vermutet, dass sich der Flüchtige längst nach Syrien abgesetzt hatte.

Bei der besagten Razzia kam es auch zur Schiesserei, für die Abdeslam jetzt vor Gericht steht. Als die Spezialkräfte die Wohnungstür aufbrachen, wurden sie umgehend mit Maschinengewehr-Salven aus einer AK-47 Kalaschnikow beschossen. Drei Beamte wurden verletzt. Das Feuergefecht zog sich über vier Stunden hin, bis ein Scharfschütze den sich verbarrikadierten Terroristen ausschalten konnte. Zu diesem Zeitpunkt hatten sich Abdeslam und Ayari schon längst durch den Garten abgesetzt.

Abdeslams Flucht sollte aber nicht mehr lange dauern. Drei Tage nach dem Schusswechsel in Forest stellte ihn die Polizei in Molenbeek, wo er Unterschlupf bei einem Verwandten gefunden hatte - nur wenige Meter von dem Haus entfernt, wo seine Mutter wohnt und wo er auch aufgewachsen ist.

Die Verhaftung von Abdeslam hatte zur Folge, dass die verbleibenden Brüsseler IS-Terroristen nervös wurden und sich dazu veranlasst fühlten, ihre eigentlich für die Fussball-EM in Frankreich vom Sommer geschmiedeten Anschlagspläne vorzuziehen. Am 22. März 2016, vier Tage nach Abdeslams Verhaftung, sprengten sie sich am Brüsseler Flughafen und in der U-Bahn in Luft. 32 Menschen starben, mehr als 300 wurden verletzt.

Alleine für die Schiesserei in Forest beantragte die Staatsanwaltschaft für Abdeslam und seinen Komplizen Ayari wegen versuchtem Mord mit terroristischem Hintergrund je 20 Jahre Haft. Während Abdeslam die Aussage verweigert, hat Ayari gestanden, während mehreren Wochen in der Wohnung anwesend gewesen zu sein. Obwohl seine Fingerabdrücke auf einer der gefundenen Kalaschnikows nachgewiesen wurden, bestreitet er, selber geschossen zu haben. Der Prozess ist bis am Freitag dieser Woche angesetzt. Wann es zu einer Verhandlung zu den eigentliche Pariser- respektive den Brüsseler-Anschläge kommen könnte, ist noch ungewiss.