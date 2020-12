London: Brexit-Deal am Mittwoch «möglich, aber nicht sicher»

Ein Brexit-Handelspakt ist nach Angaben aus London in greifbare Nähe gerückt. Es sei «möglich, aber alles andere als sicher», dass noch am Mittwoch ein Abkommen mit der EU vereinbart wird, hiess es aus britischen Regierungskreisen. Zuvor hatte ein EU-Vertreter gesagt: «Wir sind jetzt in der Endphase.» Aus mehreren anderen Quellen hiess es, der lange sehr schwierige Punkt der fairen Wettbewerbsbedingungen sei nun geklärt und beim zweiten Knackpunkt Fischerei sei man sich sehr nahe.