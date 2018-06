Der Anruf kam um 7.30 Uhr von einem Satellitentelefon. Ein Schlauchboot mit 150 Personen, darunter 20 Frauen und 6 Kinder, verlor Luft und drohte 40 Kilometer vor der libyschen Küste zu sinken. Wenn Migranten bei der Überfahrt von Afrika nach Europa in Seenot geraten, wählen manche die Nummer des Alarmphones und haben dann nicht selten Schweizer am Hörer.

In Schichten hüten Aktivisten auch in Genf und Zürich das inoffizielle Notfalltelefon. Das Alarmphone gibt es seit 2014. Es ist eine der Initiativen, die als Reaktion auf tödliche Bootsunglücke im Mittelmeer entstanden.

Die Alarmphone-Leute retten nicht selber. Sie informieren und machen Druck auf Behörden, wenn diese ihrer Pflicht, zu retten, nicht nachkommen. Notrufe geben sie in der Regel an das Maritime Rescue Coordination Center (MRCC) in Rom weiter, das Seenotrettungen im Mittelmeer koordiniert.

So geschah es auch am vergangenen Sonntag, als die Lausanner Aktivistin Kiri Santer sich um den Fall des Schlauchbootes vor der libyschen Küste kümmerte. Die Anthropologin befindet sich zurzeit im Rahmen ihrer Forschung für die Uni Bern in Tunis und nimmt dort das Alarmphone ab.

Wenn die Italiener übergeben

Das MRCC reagierte laut Santer nicht wie bisher auf den weitergeleiteten Notruf der Flüchtlinge in Seenot. Sonst wiesen die Italiener das nächste Schiff an zu helfen. Viele Migranten, die sich beim Alarmphone meldeten, wurden in den letzten Monaten auf diese Weise auch von den Booten «Lifeline» und «Aquarius» gerettet, denen zuletzt für mehrere Tage die Einfahrt in einen Hafen verweigert wurde. Die neue Härte der europäischen Staaten wirkt sich nun auch direkt auf die Arbeit am Alarmphone aus, wie das Beispiel vom letzten Sonntag zeigt.

Als die Alarmphone-Leute kurz nach 15 Uhr beim MRCC nachfragen, wie es um die Rettung des Flüchtlingsboots steht, antwortet dieses mit einem E-Mail: Die libysche Küstenwache würde sich um den Fall kümmern und hätte die Verantwortung übernommen. Das E-Mail liegt der «Schweiz am Wochenende» vor. Die libysche Küstenwache ist gelinde ausgedrückt umstritten. NGOs haben Videos veröffentlicht, in denen man sieht, wie sie Flüchtlinge drangsaliert und mit ungeschickten Manövern gefährdet.