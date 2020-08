Lettland: Erfolg für Regierungspartei bei Kommunalwahl in Riga

Bei der vorgezogenen Kommunalwahl in Riga hat sich eine Partei des lettischen Regierungslagers durchgesetzt. Stärkste Kraft bei der Abstimmung am Samstag wurde mit 26,2 Prozent das Wahlbündnis der liberalen Partei Für die Entwicklung / Dafür! mit der nicht im lettischen Parlament vertretenen Kraft Die Progressiven. Dahinter folgte die Oppositionspartei Harmonie (16,9 Prozent), die in den vergangenen knapp zehn Jahre zusammen mit der Partei Es ist eine Ehre, Riga zu dienen (7,7 Prozent) die Geschicke der Ostseemetropole mit rund 700 000 Einwohnern leitete. Insgesamt ziehen nach dem vorläufigen Endergebnis sieben Parteien in den Stadtrat ein.