Trump will sich ein Bild machen

Präsident Donald Trump und Vizepräsident Mike Pence versicherten in Washington, dass die Bundesregierung alles in ihren Kräften Stehende tun werde, um die dramatische Lage unter Kontrolle zu bringen. Der Präsident will heute Dienstag, zusammen mit First Lady Melania Trump, nach Corpus Christi reisen, um sich ein Bild der Rettungsarbeiten zu verschaffen – allerdings hiess es vorerst aus dem Weissen Haus, dass die Trumps aufgrund der katastrophalen Lage einen weiten Bogen um Houston machten, damit die Rettungsarbeiten nicht behindert würden.

Derweil versuchte Houstons Stadtpräsident Sylvester Turner, die Bevölkerung auf die kommenden Aufräumarbeiten einzustimmen, die sich wochenlang hinziehen könnten. «Wir fühlen mit Ihnen», sagte er, «und werden alles tun, um zu helfen.» Aber natürlich werde es sehr lange dauern, bis sich das Leben in Amerikas viertgrösster Stadt wieder normalisiere, so der Demokrat an einer Pressekonferenz.

Turner – der sich seit Anfang Januar 2016 im Amt befindet – steht in der Kritik, weil er vorige Woche darauf verzichtet hatte, eine Evakuierungsorder für die Stadt Houston auszugeben. Explizit schlug er damit die Ratschläge des texanischen Gouverneurs Greg Abbott in den Wind, der noch am Freitag gesagt hatte: «Wenn man abwartet, um herauszufinden, wie schlimm die Lage ist, dann wird man wahrscheinlich herausfinden, dass es zu spät ist, um zu evakuieren.»

Abbott ist ein Republikaner, so wie die gesamte Regierungsspitze des Bundesstaates Texas; seit 1984, nach einem tragischen Unfall, ist er querschnittgelähmt und zeigt immer wieder eine besondere Empfindlichkeit für behinderte und ältere Menschen. Am Montag betonte der Gouverneur zwar, dass es wenig sinnvoll sei, die Debatte über obligatorische Evakuationen fortzusetzen. Stadtpräsident Turner sah sich aber gezwungen, seine Entscheidung am Montag zu verteidigen: Es sei «schwierig», einen Ballungsraum mit 6,5 Millionen Menschen zu räumen. Deshalb habe er sich gegen die Ausgabe eines solchen Befehls entschieden.

Lehren der Vergangenheit

Auch wies Sylvester Turner darauf hin, dass die letzte Massenräumung von Houston nicht wirklich als Erfolgsgeschichte bezeichnet werden könne. In der Tat entschieden die Stadtbehörden im Jahr 2005, nach dem Hurrikan «Katrina», aber vor dem Hurrikan «Rita», eine obligatorische Evakuierungsorder auszugeben.

2,5 Millionen Menschen flüchteten in der Folge, mussten aber alsbald einsehen, dass die Autobahnen und Überlandstrassen komplett verstopft waren. Mehr als 100 Menschen starben in den gigantischen Verkehrsstaus. Solch «chaotische» Zustände habe man der betroffenen Bevölkerung nicht noch einmal zumuten wollen, sagte Stadtpräsident Turner.