Puigdemont considera que en España no puede esperar un juicio justo. ¿Tiene él razón?

Que Puigdemont y sus seguidores, bajo el pretexto de no tener un juicio justo, se fugaron, es algo absurdo. Sus compañeros de partido que se encuentran en España han obtenido un juicio justo. Puigdemont y los suyos creen que están por encima de la ley.

Hace unas semanas, la situación en Cataluña ha escalado. ¿De dónde viene la voluntad de independizarse?

Esto es algo que se fue construyendo durante años, sobre todo en la educación. La historia de España ha sido y sigue siendo enseñada en Cataluña de manera muy nacionalista. Y precisamente estos alumnos que han recibido esta educación, van hoy a votar. Este es un motivo. El otro es la crisis.

La crisis económica de 2010.

España ha sufrido daños. En algunas CCAA los populistas de izquierda han ganado poder. El odio no se dirigía hacia los bancos, pero sí hacia un enemigo exterior: Madrid. Y por consiguiente la totalidad del país que es España. De los problemas en Cataluña se culpabilizó a otros.

Dentro de tres semanas tendrán lugar en Cataluña elecciones regionales. ¿Qué cambiará tras las elecciones?

No es muy importante lo que salga de las elecciones. Lo que es decisivo es que todos los partidos respeten la legalidad.

¿Puede España regresar a la normalidad tras los sucesos de las últimas semanas?

Bismarck dijo una vez: “España es el país más fuerte del mundo. Desde hace años intenta autodestruirse, pero no lo consigue.” Nosotros siempre hemos conseguido hacer funcionar a España. Por eso también lo vamos a conseguir esta vez. Piensen Ustedes en el País Vasco. Allí se ha sufrido durante años bajo el grupo terrorista ETA y ahora es una región normal, como todas las demás. Cataluña ha perdido mucho. Sin embargo se va a encontrar un camino. Como siempre. Madrid ha hablado con los catalanes de todo, excepto sobre aquello que prohíbe la Constitución: una separación. Esto, de hecho, no está permitido en ningún lugar. No está permitido en España, no está permitido en Suiza, no está permitido en Alemania y tampoco en los EEUU. En ningún lugar.