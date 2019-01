Christian Pfeiffer: Ich warte ab, ob es ein Raubdelikt gewesen ist, was der Verletzte nun ja selbst für möglich hält – oder ob es eine politische motivierte Tat war. Solange die Polizei da keine klaren Erkenntnisse hat über die Motive der Täter, ist alles spekulativ. Und an Spekulationen möchte ich mich nicht beteiligen.

Der am Montag von Unbekannten attackierte Bundestagsabgeordnete der Bremer AfD, Frank Magnitz, hat mittlerweile das Krankenhaus verlassen. Die Hintergründe der Tat sind noch immer unklar. Nach wie vor ermittelt der Staatsschutz in der Angelegenheit. Laut neuesten Angaben der Polizei sollen sich drei Unbekannte dem AfD-Mann von hinten genähert haben. Einer habe Magnitz von hinten angesprungen und den Ellenbogen in den Nacken gerammt, woraufhin Magnitz gestürzt sei. Die Angreifer hätten das Weite gesucht. Nach dieser Darstellung wären die Gesichtsverletzungen Magnitz’ Folge des Sturzes. (crb)

Die Empörung war parteienübergreifend gross. Die Frage stellt sich unabhängig von den Hintergründen der Tat: Ist das Leben von Politikern gefährlicher geworden?

Nach wie vor sind solche Übergriffe selten. Falls es sich im Fall von Bremen tatsächlich um eine politisch motivierte Tat handelt, haben wir kaum vergleichbare Ereignisse, dass Bundestagsabgeordnete niedergeschlagen werden wegen ihrer politischen Positionen. Das wäre eine Ausnahmegeschichte. Aus einem solchen Fall gleich eine grosse Gefährdung aller Politiker zu machen, ist Unsinn. Dass die linken Chaoten und die rechten Chaoten stärker aufeinander losgehen, ist nichts Neues. Aus dem jüngsten Vorfall nun abzuleiten, dass sich die Gewalt verstärkt gezielt gegen einzelne Personen richtet, das können wir noch nicht sagen.

Sie sagten in einem Interview mit der «Süddeutschen»: «Die politische Auseinandersetzung zwischen den Flügeln der Gesellschaft ist schärfer geworden.» Woran liegt das?

Das ist sicher so. Das hat mit der politischen Debattenkultur zu tun. Da hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in seiner Weihnachtsansprache sehr vernünftige Worte gesprochen, als er dazu aufgerufen hatte, im ständigen Dialog miteinander zu bleiben (Anmerkung der Redaktion. Steinmeier sagte unter anderem: «Wir müssen wieder lernen, zu streiten, ohne Schaum vorm Mund, und lernen, unsere Unterschiede auszuhalten (…) Die Fähigkeit zum Kompromiss ist die Stärke der Demokratie»). Wir haben zu oft eine Situation, in der die Kultur des Diskutierens leidet, wenn die Leute statt der Diskussionen nur noch Feindbilder traktieren – gerade auch im Internet –, dass sie aggressiv übereinander herfallen, sei es möglicherweise sogar mit körperlicher Gewalt. Von Verhältnissen wie am Ende der Weimarer Republik – wie sie nun von Einzelnen herangezogen werden – als es in der Auseinandersetzung zwischen den politischen Strömungen Hunderte Tote gegeben hatte, sind wir meilenweit entfernt. Wer mit Weimarer Verhältnissen droht, der übertreibt.