Die Auseinandersetzungen begannen, als mehrere hundert Aktivisten des sogenannten "schwarzen Blocks" am Boulevard Montparnasse zu einer Kundgebung drängten, die zu einem Demonstrationszug durch die Stadt starten sollte.

Mitglieder des antikapitalistischen "Schwarzen Blocks" und radikale Vertreter der Protestbewegung der "Gelbwesten" haben dazu aufgerufen, Paris am 1. Mai in die "Hauptstadt des Aufstands" zu verwandeln. Bereits im vergangenen Jahr hatte es am Mai-Feiertag in Paris schwere Ausschreitungen gegeben.

Zu der zentralen Kundgebung der Gewerkschaften in Paris wurden tausende Menschen erwartet. Das Innenministerium rechnete mit bis zu 2000 gewaltbereiten Demonstranten. Rund 7400 Sicherheitskräfte waren im Einsatz, die Viertel um den Concorde-Platz und den Prachtboulevard Champs-Elysées waren vollständig abgeriegelt.

Die Polizei meldete bis zum Mittag 165 vorläufige Festnahmen. Präsident Emmanuel Macron hatte ein entschlossenes Vorgehen gegen Randalierer angekündigt.

Anderswo eher Festtags-Atmosphäre

Ausser in Paris waren in zahlreichen weiteren Städten des Landes Kundgebungen von Gewerkschaften, "Gelbwesten" und Politikern angekündigt. Im Gegensatz zur Hauptstadt herrschte dort trotz eines hohen Polizeiaufgebots eher eine Festtags-Atmosphäre. In einigen Städten wie etwa in Caen oder Lyon hatten die Präfekturen allerdings Kundgebungen in den Innenstädten verboten.

Die Gewerkschaften fordern von der Regierung Massnahmen zur Erhöhung der Kaufkraft. Macrons Reformvorschläge von vergangener Woche wie etwa eine deutliche Senkung der Einkommensteuer und mehr direkte Demokratie, mit denen er auf die seit Monaten anhaltenden Proteste der "Gelbwesten" reagierte, stossen bei ihnen auf Kritik. Sie betonen, dass sich die Lage der sozial Benachteiligten damit nicht verbessern werde.

Zugleich befürchten die Gewerkschaften, dass ihre Forderungen von den Krawallen des "schwarzen Blocks" oder radikaler "Gelbwesten" überdeckt werden könnten. "Das vernebelt unsere Botschaft", sagte der Chef der Gewerkschaft Force Ouvrière (FO), Yves Veyrier. Philippe Martinez von der kommunistischen CGT sagte, der "Tag der Mobilisierung" sei nach Macrons Ankündigung, dass er "nichts ändern" werde, besonders wichtig.