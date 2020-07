Kopf-an-Kopf-Rennen bei Polens Richtungswahl

Bei der Stichwahl um das Amt des polnischen Präsidenten haben am Sonntag mehr Menschen abgestimmt als noch vor fünf Jahren. Am Sonntag zeichnete sich ein enges Rennen ab: Auf den nationalkonservativen Amtsinhaber Andrzej Duda entfiel laut ersten Prognosen eine hauchdünne Mehrheit der Stimmen. Hochrechnungen gibt es in Polen nicht. Das offizielle Endergebnis wird nach Angaben der Wahlkommission frühestens am Montagabend vorliegen.

Für die Polen stand bei der Wahl viel auf dem Spiel. Entsprechend gross war der Andrang, wie sich bereits gegen Mittag abzeichnete. So auch im Warschauer Wahllokal Nummer 402. In den gewundenen Gängen der Psychologischen Schulberatung stauten sich die Wahlberechtigten. Alle trugen Gesichtsmasken und warteten geduldig, denn in den Räumen durften sich coronabedingt maximal acht Personen aufhalten. «Man könnte wohl von einem Bürgererwachen sprechen», sagte der junge Wahlkommissionsleiter Artur Nowakowski mit Blick auf das grosse Wählerinteresse, aber auch die Wahlkommission selbst. Dort waren die meisten zum ersten Mal Mitglieder, viele jung und noch wenig erfahren. Umso genauer hielten sie die Regeln ein.

Trotz Corona: Hohe Wahlbeteiligung

Der auf Regierungsseite sehr polarisierend geführte Wahlkampf hat in Polen eine grosse Mobilisierung ausgelöst. Seit 1990 war die Wahlbeteiligung bei der ersten Runde nie mehr so hoch. Bei der Stichwahl zwischen Amtsinhaber Andrzej Duda und dem liberalen Oppositionspolitiker Rafal Trzaskowski wurde bis 12 Uhr mittags gar ein neuer Rekord erreicht. Im Wahlkampf konnte keiner der beiden Kandidaten einen Vorsprung höher als die statistische Unschärfe von drei Prozent erreichen. Die sieben letzten Umfragen liefen auf ein offenes Kopf-an-Kopf Rennen hinaus. Umfragen und Nachwahlbefragungen sind dabei mit Vorsicht zu geniessen – hatte sich doch schon in der ersten Runde gezeigt, dass viele Polen sich offenbar schämen, zuzugeben, für Duda eingelegt zu haben.