Nun ist es keineswegs neu, dass in Hollywood und New York über die politischen Ambitionen der 63-jährigen Afroamerikanerin spekuliert wird. So sagte ein gewisser Donald Trump vor 20 Jahren während eines Interviews mit dem Moderator Larry King: «Oprah wäre meine erste Wahl», falls er sich auf die Suche nach einer Kandidatin für das Vizepräsidium machen müsste. Spätestens seit der Wahl Trumps stellt sich Oprah dieser Debatte zumindest. So scherzte sie im vorigen Frühjahr in einer Gesprächssendung mit dem Investor David Rubenstein, dass sie früher immer der Meinung gewesen sei, ein Präsident müsse über Erfahrung und entsprechende Kenntnisse verfügen. «Nun aber denke ich: Oh!»

Flammende Rede

Anlass für die neuste Runde an Spekulationen gab eine fesselnde Rede, die Winfrey am Sonntag während der jährlichen «Golden Globe»-Gala in Los Angeles hielt – an der sie mit einem Preis für ihr Lebenswerk belohnt wurde. In ihrer Dankesrede erinnerte sie an die Bedeutung der freien Presse und an die Wichtigkeit des Kampfes gegen Rassismus und Sexismus. «Ich will, dass alle Mädchen, die zuschauen, wissen, dass bald ein neuer Tag anbrechen wird. Und wenn dieser neue Tag endlich beginnt, dann haben wir dies einer ganzen Reihe wunderbarer Frauen zu verdanken», sagte Winfrey, und das versammelte Publikum brach in eine Standing Ovation aus.