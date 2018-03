Die letzte TV-Debatte vor der Präsidentenwahl in Russland hatte es noch einmal in sich: Sieben Herausforderer treten zur Wahl am Sonntag an, angeblich um Wladimir Putin das Amt streitig zu machen. Doch in der Debatte arbeiteten sich die Gegenkandidaten nicht an Putin ab, sondern hauen gegenseitig aufeinander ein. In dem Fall sogar wörtlich, denn ein kommunistischer Bewerber, der Spoilerkandidat Maxim Suraikin, ging auf den Vertreter der grösseren kommunistischen Partei mit Fäusten los.

Deren Kandidat Pawel Grudinin steht seit längerem im Kreuzfeuer der Kritik. Während Suraikin versuchte, ihn als Betrüger zu überführen, haben die Kreml-nahen Medien sich vor allem auf die mutmasslichen Schweizer Konten Grudinins eingeschossen. Bis zu einer Million Dollar soll der 57-Jährige darauf liegen haben, selbst vom im Ausland gebunkerten «Gold der Partei» ist schon die Rede. Grudinin dementiert, doch vergeblich.

Erdbeer-Sowchose Lenin

Grudinin als Spitzenkandidat der russischen Kommunisten ist eine ungewöhnliche Wahl: Parteiführer ist der 73-jährige Gennadi Sjuganow. Viermal hat er sich bei Präsidentenwahlen versucht. Näher als 1996, als er Amtsinhaber Boris Jelzin in die Stichwahl zwang, ist er dem Präsidentenamt nie gekommen. Böse Zungen behaupten, er habe es auch nie versucht. Zuletzt zeigten die Umfragewerte der KP deutlich nach unten. Ein neues Gesicht musste her. Grudinins Kandidatur sei mit dem Kreml abgestimmt gewesen, meint der Politologe Andrej Kolesnikow, denn dort versprach man sich vom neuen Kandidaten eine höhere Wahlbeteiligung.

Und tatsächlich: Der Coup gelang. Das Volk, der ewig gleichen Kandidaten müde, gab dem bis dahin weitgehend unbekannten Grudinin einen Popularitätsvorschuss. Als erfolgreicher Unternehmer und Direktor eines Erdbeerhofs im Gebiet Moskau konnte er sogar auf Stimmen ausserhalb der typischen kommunistischen Stammklientel hoffen. Mit Stalin-Lobeshymnen versuchte er derweil, auch die eigenen Anhänger bei Laune zu halten. Zugleich mit den Umfragewerten Grudinins stieg auch die Nervosität in der Präsidialverwaltung: «An echter Konkurrenz – sei es auch nur auf dem Niveau von zehn Prozent – war der Kreml natürlich nicht interessiert», sagt Kolesnikow. Wladimir Putins Wahlsieg in der ersten Runde, am besten mit Rekordergebnis, sollte nichts stören. Was folgte, war die gezielte Diskreditierung Grudinins.

Zogen die Medien erst die Rechtmässigkeit der Privatisierung des Erdbeerhofs, der immer noch «Lenin-Sowchose» heisst, in Zweifel, so fand sich bald schärfere Munition gegen den Herausforderer: Auslandkonten. Ausgerechnet bei einem Kommunisten – und auch noch in der Schweiz.

Kommunistengeld bei der UBS?

13 Konten soll Grudinin laut der russischen Wahlkommission bei der Schweizer UBS haben. Elf davon habe er verschwiegen, kritisierte Kommissionsmitglied Alexander Kinjow. Teilweise handle es sich um Depots, darunter auch Goldunzen. Kinjow beruft sich auf Angaben der russischen Steuerbehörde. Doch zugleich vollführt die Kommission einen Eiertanz. Gebe es Beweise für die Konten, müsste sie Grudinin ausschliessen – wie sie es mit dem Oppositionellen Alexej Nawalny aufgrund seiner Vorstrafe tat. Stattdessen will sie nun in den Wahllokalen Zettel mit den neuen Vermögensangaben Grudinins aushängen – als Warnung an die Wähler gewissermassen.

Grudinin betonte, vor der Registrierung als Kandidat alle Konten geschlossen zu haben. Doch das Thema wird er nicht los: Das Antirating Grudinins stieg infolge der Medienkampagne deutlich an, immerhin waren Meldungen mit seinem Namen fast zu 80 Prozent negativ behaftet. Besonders das Kreml-nahe Boulevardmedium «Live» hat ihn unter Dauerfeuer genommen, behauptete zuletzt auch noch, Offshore-Konten auf den Bermudas und eine Verbindung zwischen den UBS-Konten Grudinins und dem Exil-Oligarchen Michail Chodorkowski gefunden zu haben. Dessen früherer Konzern Yukos habe schliesslich auch mal über die UBS Anleihen herausgegeben. Chodorkowski sei also der Sponsor Grudinins, so die messerscharfe Schlussfolgerung.

Die Folge der Kampagne: In der Teilrepublik Mari El sagte sich eine verbündete Organisation der Kommunisten von Grudinin los und will stattdessen für Putin stimmen. Über die Offshore-Konten von dessen Vertrauten wird in der russischen Presse nämlich nicht geschrieben.