Ein Kleinflugzeug ist am Dienstagvormittag zwischen 11.50 Uhr und 12 Uhr vor Konstanz-Litzelstetten in den Bodensee gestürzt. An der Unglücksstelle läuft derzeit ein Großeinsatz. Dutzende Einsatzkräfte von Polizei, Wasserschutzpolizei, DLRG und Rettungsdiensten sind im Einsatzt. Rettungstaucher sind ebenfalls vor Ort.



Laut SÜDKURIER-Informationen liegt das Flugzeug in 58 Metern Tiefe im Bodensee. Die Maschine soll auf dem Weg von Zürich nach Hamburg gewesen und mit einem Piloten sowie einem Fluggast besetzt gewesen sein.