Das berichtete Yonhap am Mittwoch (Ortszeit) unter Berufung auf die amtliche nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA. Grund war demnach ein geplantes Militärmanöver Südkoreas mit den USA.

Pjöngjang reagierte dem Bericht zufolge auf das alljährliche Militärmanöver "Max Thunder", an dem Streitkräfte Südkoreas und der USA teilnehmen. Das mit Spannung erwartete Gipfeltreffen zwischen Kim und Trump ist für den 12. Juni in Singapur geplant. Trump will erreichen, dass Kim vollständig auf Atomwaffen verzichtet.