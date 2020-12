«Keine Touristen, alles zu, ein Desaster»: Venedig steht vor der «Mission Impossible»

Tom Cruise ist ausser sich. «Wenn ich das noch einmal sehe, seid ihr verdammt noch mal alle gefeuert», schnauzt der Schauspieler und Produzent Cruise seine Filmcrew an. Obwohl in zahlreichen europäischen Ländern die Wirtschaft und das Sozialleben heruntergefahren werden, dreht Tom Cruise und eine rund 200-köpfige Entourage zurzeit in halb Europa den siebten Teil der Actionfilmreihe «Mission: Impossible».

Als er jedoch zwei Crewmitglieder sieht, die um einen Monitor stehen und den Mindestabstand nicht einhalten, platzt Cruise der Kragen. «Ich hänge jede Nacht mit dem verdammten Studio am Telefon, mit Versicherungsfirmen, Produzenten. Wir schaffen hier Tausende von Jobs – und ihr Arschlöcher? So was will ich nie wiedersehen», hört man Cruise in der rund dreiminütigen Tirade, die die britische Boulevardzeitung «The Sun» vergangene Woche veröffentlicht hat .

Noch einmal breche man die Filmarbeiten nicht ab.

Der 58-jährige Schauspieler aus New York will nichts weniger als die Filmindustrie retten. Als das Coronavirus im Februar und März in Italien zu wüten begann, brachen Cruise und sein Team die Dreharbeiten in Venedig ab. Hals über Kopf flüchteten sie. In den Sommermonaten wurde stattdessen in Norwegen gedreht. Im Oktober ist die «Mission Impossible»-Crew zurück in Venedig.

Cruise dreht im Akkord, hechtet in der einen Szene auf ein Boot oder sprintet durch ein Meer von Kerzen vor dem bekannten Dogenpalast. Doch Ende Oktober infizieren sich trotz der strengen Auflagen zwölf Mitarbeiter mit dem Virus. Erneut müssen die Filmarbeiten unterbrochen werden.

Die Sehenswürdigkeiten sind geschlossen

Zugute kommt den Dreharbeiten: Wegen der Pandemie stören fast keine Schaulustigen und Paparazzi bei der Fertigstellung von «Mission: Impossible 7». Die Lagunenstadt Venedig ist leer. Keine Touristen sind da. Dafür spricht Cruise in einer Drehpause mit den Einheimischen, posiert kurz für Erinnerungsfotos seiner Fans.

Selten kann man mit einem Filmstar derart auf Tuchfühlung gehen. Gedreht wird meist in der Nacht. Die Produzenten fahren dafür grosses Geschütz auf: Riesige Scheinwerferpanels erhellen das Filmset taghell, meterlange Kamerakräne kommen zum Einsatz und Hochleistungsdrohnen surren über das Wasser in den Kanälen.

Tom Cruise will Hollywood im Alleingang retten. Und Venedig versucht, die Tourismusbranche zu retten. Die Stadt steht ebenfalls vor einer «Mission Impossible». Über die Festtage galt in ganz Italien ein harter Lockdown. Aber während andere Regionen Italiens bereits Anfang November aufgrund der Infektionszahlen zur roten Zone erklärt wurden und erneut ein Lockdown ausgerufen wurde, ist in der Region Venetien die Lage weniger dramatisch.

Die mit 4,9 Millionen Einwohnern fünftgrösste Region Italiens wurde im November und Dezember noch als gelbe Zone deklariert: Zwar sind Sehenswürdigkeiten, die Museen und Paläste, auch die meisten Kirchen vorerst geschlossen. Draussen gilt wie in ganz Italien eine Maskenpflicht. Aber immerhin sind in Venetien und in der Regionalhauptstadt Venedig Restaurants, Cafés und Geschäfte bis 18 Uhr offen. Danach ist nur noch Take-away möglich.

Doch die Touristen bringt das nicht zurück. 30 Millionen Touristen zählte Venedig im vergangenen Jahr, das sind rund 80'000 pro Tag – in einer Stadt mit 50'000 Einwohnern. Jetzt sind es noch eine gefühlte Handvoll. Ein paar Deutsche und Schweizer, nur ganz wenige Englischsprachige. Ansonsten überwiegt Italienisch.

Nach dem Hochwasser kam die Pandemie

Ein Brautpaar schreitet unter dem bereits dunklen Abendhimmel über den Markusplatz. Vor der Basilika, dem Wahrzeichen von Venedig, wollen sie Fotos machen. Er raucht eine Zigarette, ein grosser Schwall Rauch zieht hinter ihm her. In der Mitte des beinahe menschenleeren Platzes bleibt das Paar stehen. Während der Bräutigam keine Mine verzieht, die Hände in den Anzugshosen, lächelt die Braut natürlich in die Kamera.