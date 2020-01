Keine Autos und kaum Menschen auf der Strasse – unterwegs in der Geisterstadt Wuhan

prev next

Im Epizentrum des Virusausbruchs geht nur vor die Tür, wer wirklich muss. Die chinesische Millionenstadt Wuhan wirkt in diesen Tagen wie ausgestorben. Die Regierung hat die meisten Autos aus dem Zentrum verbannt und auch Nachbarstädte abgeriegelt. Mitten in den chinesischen Neujahrsfeiertagen. Mehrere zehn Millionen Menschen sitzen gemäss Behörden in der Metropole fest, die Zahl der Infizierten und Todesopfer steigt.

(SRF/smo)