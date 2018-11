Es kommt selten vor, dass Bernie Sanders und Lindsey Graham einer Meinung sind – insbesondere, wenn sich die Debatte um aussenpolitische Fragen dreht. Ersterer gibt in Washington den pazifistischen Sozialisten, Letzterer ist ein sicherheitspolitischer Falke, ganz im Geist seines verstorbenen Parteikollegen und Freundes John McCain.

Am Mittwoch aber gaben die zwei Senatoren grünes Licht zu einer parlamentarischen Resolution, die ein Ende der amerikanischen Kooperation mit den saudischen Streitkräften im Bürgerkriegsland Jemen anstrebt.

Sanders und Graham machten für ihre Zustimmung unterschiedliche Gründe geltend. Sanders fordert ein rasches Ende der blutigen Auseinandersetzung in Jemen, die seit 2015 andauert. So könne es nicht weitergehen, donnerte der ehemalige und wohl auch künftige Präsidentschaftskandidat im Senat. «Jetzt ist die Zeit gekommen, Saudi-Arabien zu sagen, dass wir uns nicht verpflichten, in dieser furchtbaren Krise weiterhin ein Partner zu sein.»