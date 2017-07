Während seines Aufenthaltes im «Hanoi Hilton», wie das Gefängnis in der grössten Stadt im damaligen Nord-Vietnam unter amerikanischen «Prisoners of War» hiess, wurde der hochdekorierte Navy-Pilot regelmässig gefoltert. Und obwohl seine Peiniger ihm anboten, ihn vorzeitig freizulassen – weil sein Vater sämtliche US-Streitkräfte in Vietnam kommandierte – weigerte McCain sich beharrlich. Als er endlich freikam, war er ein Krüppel. Und ein Held, obwohl der Vietnam-Krieg wenig Helden hervorbrachte.

Anfänglich tat sich McCain schwer mit seiner Rückkehr ins zivile Leben. Die Ehe mit seiner Gattin Carol scheiterte, auch weil er der Mutter seiner drei Kinder nicht treu sein wollte. «Vietnam spielte eine Rolle», sagte McCains Biograf später über diese Episode. 1980 heiratete er die Tochter eines Bierhändlers, zügelte nach Arizona und begann ein neues Leben als Berufspolitiker.

Spätestens seit seiner Wahl in den Senat 1986 gehört McCain zu den bekanntesten Mitgliedern der kleinen Parlamentskammer. Dank seinem scharfen Mundwerk stieg er zum Sprachrohr der Falken seiner Partei auf. In den letzten Jahren genoss der nimmermüde McCain seine Rolle als «Elder Statesman» und aussenpolitisches Gewissen der Nation. Seit 2015 ist er Vorsitzender des mächtigen Verteidigungsausschusses im Senat und waltet damit quasi als Oberaufseher über das Pentagon – ein Traumjob für einen ehemaligen Berufssoldaten.

«Er will zurück an die Arbeit»

Dieser Rolle ist es wohl auch zu verdanken, dass sich McCain zu einer hastigen Rückkehr nach Washington entschied, obwohl er vergangene Woche erfahren hatte, dass er an einem bösartigen Hirntumor erkrankt ist. Der Tumor wurde während eines einfachen Eingriffs entdeckt, bei dem ein Blutgerinnsel entfernt wurde. Nach Abschluss der Debatte über die Zukunft von «Obamacare» will der Senat nämlich über das Budget der Streitkräfte debattieren, das Herzstück von McCains Arbeit. Der Senator stellt sich zudem auf den Standpunkt, dass es ihm trotz der furchteinflössenden Diagnose und der Aussicht auf eine kräftezehrende Krebstherapie gesundheitlich gut gehe. So veröffentlichte er am Wochenende einige Fotos, die ihn während einer Wanderung in der Nähe von Sedona (Arizona) zeigten. «Er ist ein Kämpfer», sagte der republikanische Fraktionschef Mitch McConnell am Dienstag, «und er will an die Arbeit zurückkehren.»