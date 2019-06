Ein Geschenk des Himmels? Oder eine zusätzliche Kunstintervention am Malecón, der weltbekannten Meerespromenade? Eigentlich beides: Auf zwei Paletten stapeln grosse Schachteln mit Aufschrift «All Natural Premium Chicken», «Product of USA», «Keep frozen at –18 °C or below». Es ist Dienstagnachmittag. Die Sonne scheint auf das gefrorene Pouletfleisch. Daneben wird die Menschenschlange immer länger. Alle wollen und brauchen «Pollo»!

Als Touristin bekommt man den Mangel an Proteinen erst mit der Zeit mit. Ob in Hotels, Restaurants oder an Airbnb-Orten: Es gibt Ei, Poulet, Schwein, eventuell Languste oder Garnelen, manchmal sogar zwei Joghurtsorten.

Dann wundert man sich aber immer mehr, weshalb sich so viele Kubaner und Kubanerinnen vor diesen panamerikanischen Läden mit den eher langweiligen Angeboten versammeln: am frühen Mittwochmorgen in Baracoa im Westen, am späten Freitagabend in Ciego de Avila in der Mitte des Eilandes. «Poulet ist eingetroffen!», erfährt man von jungen Leuten.

Selbstironie als Überlebensstrategie

Sogar in Viñales soll Mangel herrschen. Dabei hat der Touristenort die wohl höchste Dichte an Hähnen. Und auf den Feldern, die wie lebendige Gemälde aus früheren Zeiten aussehen, laufen Hühner mit Küken hinter Ochsengespannen her. Hoffentlich picken sie keine der kostbaren Tabakpflanzensamen auf. Mangel?