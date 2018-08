Recep Tayyip Erdogans Anhänger scheinen das Vertrauen in die Politik des türkischen Staatschefs noch nicht verloren zu haben. Die von der Erdogan-Partei AKP regierte Kommune Usak in der Westtürkei verzichtet ab sofort auf die Nutzung sozialer Netzwerke, damit kein Geld mehr an US-Firmen wie Facebook, Google, Instagram oder Twitter fliesst. In der Stadt Düzce bietet ein Barbier jedem eine kostenlose Rasur an, der anhand eines Bankbelegs nachweisen kann, dass er Dollar in Lira getauscht hat. Noch einen Schritt weiter ging ein Geschäftsmann in der südostanatolischen Kurdenmetropole Diyarbakir: Hasan Izol fächerte vor laufenden Kameras ein Bündel von 100 Ein-Dollar-Noten auf und steckte die Banknoten mit einem Feuerzeug in Brand. «Wir müssen unseren Patriotismus der ganzen Welt zeigen, vor allem den USA», sagte Izol.

Zwar konnte die türkische Währung am Dienstag gegenüber Dollar und Euro jeweils mehr als fünf Prozent zulegen. Marktbeobachter sehen darin eine Reaktion auf die Ankündigungen der türkischen Zentralbank, die am Montag die Liquidität der Geschäftsbanken erhöht hatte. Die leichte Erholung der türkischen Währung gleicht aber die Einbussen der vorangegangenen Tage nicht annähernd aus. Allein am Freitag hatte die Lira zeitweilig fast 20 Prozent ihres Aussenwerts verloren, am Montag ging es noch einmal rund sieben Prozent bergab.