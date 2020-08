Innensenator Geisel: Ereignisse am Reichstag beschämend

Berlins Innensenator Andreas Geisel hat das Vordringen von Demonstranten auf die Treppe des Reichstagsgebäudes in Berlin als «beschämend» kritisiert. «Ich danke der Polizei, dass sie diesen Spuk schnell beendet hat», teilte der SPD-Politiker am Sonntag mit. Er danke auch den drei Polizisten, die sich zuerst den Rechtsextremen in den Weg gestellt hätten. «Das war sehr mutig.»