In Brüssel Gang-Bang, zu Hause stramm konservativ: So tickt Orbans EU-Abgeordneter von der illegalen Sexparty

Der ungarische EU-Parlamentarier Jozsef Szajer ist auf Tauchstation gegangen: Noch bevor am Dienstag bekannt wurde, dass Szajer an einer wegen den Coronarestriktionen illegalen Sexparty in einer Privatwohnung in der Brüsseler Innenstadt teilgenommen hat, hat er sein Amt niedergelegt.

Für den Abgeordneten aus Viktor Orbans national-konservativer Fidesz-Partei ist es gleich doppelt peinlich: Nicht nur wurden in seinem Rucksack Ecstasy-Pillen gefunden. An der in belgischen Medien als «Gang-Bang» beschriebenen Party haben sich auch nur Männer untereinander amüsiert, was gar nicht in das offizielle Bild passt, das die stramm konservative Fidesz-Partei sonst von sich zeichnet. Kein Wunder, versuchte der 59-jährige Szajer sich über die Dachrinne abzusetzen, als die Polizei die Wohnung durchsuchte. Ein Anwohner hat ihn jedoch dabei beobachtet und an die Beamten verpfiffen.

Seit 16 Jahren im Europaparlament

Szajer, der Mann mit dem markigen Rauschebart, ist ein altgedienter Vertrauter des ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban. Die beiden gehören zur Gründungstruppe des «Bundes junger Demokraten» («Fidesz») im Jahr 1988. Zwischen 1990 und 1994 amtete Szajer als Fraktionsvorsitzender von Fidesz im ungarischen Parlament und nochmals Anfang der 2000er Jahre, bevor er ins Europaparlament wechselte, dem er seit 16 Jahren angehört.

Nachdem Viktor Orban im Jahr 2010 zum zweiten Mal zum Ministerpräsidenten gewählt wurde, war es Szajer, der als Ausschuss-Vorsitzender massgeblich an der Ausarbeitung der neuen ungarischen Verfassung beteiligt war. Laut eigenen Aussagen habe er Teile der Verfassung auf seinem iPad während den langen Zugfahrten von Brüssel an den Hauptsitz des EU-Parlaments in Strassburg redigiert.