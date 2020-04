Im Nahen Osten quellen Gefängnisse über: Weshalb Corona Häftlinge befreit

Der Mann auf der Bahre kämpft um sein Leben. Der Bauch liegt frei, das T-Shirt ist bis unter die Achseln hochgezogen, der Kopf steckt in einem Beatmungsgerät. Seine Arme sind mit Handschellen angekettet. Bewacht wird er von einem Revolutionsgardisten mit Schnellfeuergewehr und Mundschutz. Das Foto wurde heimlich aufgenommen auf einem der Flure des Imam Shahr Hospitals von Ahvaz, der Hauptstadt der iranischen Provinz Khuzestan.

Es zeigt: Die Coronapandemie ist auch in den nahöstlichen Haftanstalten angekommen. In mehreren Städten der Islamischen Republik kam es zu Gefängnisrevolten. Häftlinge starben durch Kugeln der Aufseher, andere konnten entkommen.

Der Iran ist mit mehr als 62'500 Infektionen und 3870 Toten das Epizentrum der Pandemie im Nahen Osten. Doch auch in anderen Ländern der Unruheregion wie Ägypten, Irak oder Syrien könnte es bald zu Masseninfektionen kommen. Bislang melden sie deutlich weniger Fälle, die Dunkelziffer ist aber vermutlich sehr hoch.

Assad könnte Coronavirus als Ausrede missbrauchen

Gleichzeitig quellen in den nahöstlichen Staaten die Gefängnisse über. Ist auch nur ein Wärter oder ein neuer Häftling infiziert, kann sich die Lungenpest rasch in den schmutzigen, überbelegten Zellen ausbreiten. Im Iran haben deshalb rund die Hälfte der 220000 Gefangenen Hafturlaub bis zum 19. April erhalten. Politische Häftlinge jedoch müssen in ihren Zellen bleiben und sind dem Virus weiterhin schutzlos ausgeliefert.

Mit Tunesien, Algerien, Marokko, Jordanien und Bahrain sind fünf weitere Staaten dem Beispiel Teherans gefolgt und haben einen Teil ihrer Gefängnisse geleert. Ägypten und Syrien dagegen bleiben stur.

Ehemalige Gefangene in Syrien berichten von grausamen Zuständen. Inhaftierte schlafen auf dem Fussboden, inmitten von Blut und Exkrementen. Es gibt erste Fälle mit Coronasymptomen, jedoch weder Tests noch ärztliche Hilfe. Mindestens 90000 Regimegegner sitzen in den Kerkern von Machthaber Baschar al-Assad. Weitere 100000 sind seit 2011 verschwunden, zu Tode gefoltert oder hingerichtet worden. Für das Assad-Regime sei die Seuche ein guter Vorwand, noch mehr Menschen zu töten und dann zu behaupten, sie seien an dem Lungenvirus gestorben, befürchtet der syrische Rechtsanwalt Samer Aldeyaei.

Die UNO-Menschenrechtskommissarin Michelle Bachelet richtete daher eindringliche Appelle an Kairo und Damaskus. Gefangene, die krank oder minderjährig seien und keine Gewalttaten begangen hätten, sollten auf freien Fuss gesetzt werden.

Wie das gehen könnte, zeigt derzeit die Türkei. Die Regierung in Ankara hat am Dienstag ein Amnestiegesetz ins Parlament eingebracht, das fast 100000 Häftlinge aus den überfüllten Haftanstalten des Landes befreien soll. Sogar Alaattin Cakici, ein berüchtigter Bandenchef, soll nach der Vorlage bald freikommen.

Journalisten bleiben in Haft

Von der türkischen Amnestie ausgenommen wären allerdings die von der Regierung als «Terroristen» bezeichneten Erdogan-Kritiker wie der Schriftsteller und Journalist Ahmet Altan. Altan und rund 100 weitere Journalisten sind explizit von der Amnestie ausgenommen. Damit werden die Regierungskritiker in eine Kategorie mit Sexualstraftätern oder Drogenhändlern gesteckt, die ebenfalls hinter Gittern bleiben müssen.

Die eingesperrten Dissidenten würden dem Tod ausgeliefert, sagt Mehmet Altan, der Bruder von Ahmet Altan. Häftlinge, die wegen «Gedankenverbrechen» in Haft sässen, müssten mit in die Amnestie aufgenommen werden, verlangte auch die Istanbuler Anwaltskammer. Und der Europarat forderte am Montag alle Mitgliedsländer auf, sie sollten im Kampf gegen das Coronavirus umfassende Haftentlassungen «ohne Diskriminierung» anordnen.