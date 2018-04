Heute trifft Aussenminister Ignazio Cassis seinen spanischen Amtskollegen Alfonso Dastis. Gesprächsstoff gibt es genug. Zwei katalanische Politikerinnen, welche in Spanien gesucht werden, befinden sich in der Schweiz. Anna Gabriel und Marta Rovira sind vor der spanischen Justiz nach Genf geflüchtet. Beide waren am Prozess der katalanischen Unabhängigkeit beteiligt, der am 27. Oktober in der Ausrufung der Republik durch das katalanische Parlament mündete. Darauf löste Madrid das Parlament in Barcelona auf und entzog Katalonien die regionale Autonomie.

Bei Neuwahlen im Dezember gewann die Unabhängigkeitsbewegung wieder eine knappe Mehrheit. Präsident des katalanischen Parlaments ist seither der Linksrepublikaner Roger Torrent. Er ist 38 Jahre alt und damit der jüngste Parlamentspräsident, den Katalonien je hatte. Ihm fällt nun die Aufgabe zu, die Wahl eines neuen Präsidenten zu organisieren. Mehrfach ist er damit schon gescheitert. Eine erneute Kandidatur von Carles Puigdemont misslang, weil er nicht einreisen kann, ohne verhaftet zu werden. Die Kandidatur von Jordi Sànchez wurde zuletzt trotz Bedenken der UNO verboten. Er befindet sich in Untersuchungshaft wegen angeblicher Rebellion.

Die Katalanen sehen die Verhinderung ihrer Kandidaten und die Inhaftierung von insgesamt neun Politikern sowie die strafrechtliche Verfolgung weiterer Separatisten, die zum Teil ins Ausland geflüchtet sind, als Verstösse gegen ihre Bürgerrechte. Roger Torrent reiste darum letzte Woche nach Genf, um den Fall Katalonien beim UNO-Hochkommissariat für Menschenrechte zu thematisieren. Unweit des UNO-Sitzes trafen wir ihn in einer Parkanlage samt Schlösslein und Sicht über den Genfersee zum Interview.

Herr Torrent, willkommen in der Schweiz. Was tun Sie hier?

Roger Torrent: In Katalonien und in anderen Teilen Spaniens kam es in den letzten Monaten zu enormen Rückschritten, was die Grundrechte der Bevölkerung betrifft. Es geht nicht nur um Katalonien. In Spanien stehen Sänger vor Gericht wegen des Inhalts ihrer Lieder. Als Präsident des katalanischen Parlaments ist es meine Aufgabe, mich für die politischen Rechte der Katalanen einzusetzen. Darum habe ich hier mit Vertretern des UNO-Hochkommissariats für Menschenrechte über die Grundrechtsverstösse in Spanien gesprochen.

Am Tag, an dem dieses Interview erscheint, trifft Aussenminister Ignazio Cassis seinen spanischen Amtskollegen Alfonso Dastis. Es wird auch um Katalonien gehen. Was erwarten Sie von der Schweiz?

Wir respektieren, dass sich die Schweiz nicht in die spanische Politik einmischt, verlangen aber von der Schweiz und anderen Staaten, dass sie uns helfen, die Bürgerrechte zu verteidigen. In Spanien sind die fundamentalen Menschenrechte in Gefahr, und das darf in Europa im 21. Jahrhundert nicht passieren. Zudem wünschen wir uns Unterstützung dabei, einen Dialog zu ermöglichen, um den Konflikt in Katalonien zu lösen.