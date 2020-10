Höchste Tageszahl an Bootsflüchtlingen auf Kanaren seit 2006

Auf den zu Spanien gehörenden Kanarischen Inseln vor der Westküste Afrikas sind am Freitag mehr als 700 Migranten in 22 Booten angekommen. Die meisten seien in Cayucos, kleinen offenen Fischerbooten, von Afrika aus auf dem Atlantik unterwegs gewesen und von der Seenotrettung in den Küstengewässern der Kanaren entdeckt und an Land gebracht worden, berichtete die Zeitung «La Provincia» am Samstag unter Berufung auf das Rote Kreuz und die Behörden.