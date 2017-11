„Lasst mich weiter drin“, soll er bis zuletzt gebeten haben. Drin, im Gefängnis. Da hatte Charles Manson bereits sein halbes Leben verbracht, ab Alter sechzehn. Doch jetzt, mit 22, wurde er entlassen, im Frühling 1967. Ein klassischer „Bad guy“, ein wirklich böser Finger. Wusste Manson um die eigene Sprengkraft, wenn man ihn jetzt wieder in die Gesellschaft entliess?

Anderseits war der junge Mann aus Ohio – Dieb, Betrüger und Zuhälter – auch nur ein Krimineller nach Dutzendfasson. Zumindest damals noch, mit klassischem Kindheits- und Jugendtrauma: Uneheliches Kind einer 16-jährigen räuberischen Mutter. Aufgewachsen in Heimen und bei Verwandten. Wegen geringer Körpergrösse (1.57cm) stets gehänselt, missbraucht und misshandelt. Mit siebzehn zwingt er einen Mithäftling zum Analverkehr, mit einer Rasierklinge an dessen Hals.

Kein Zweifel: Angelegt bei dem Burschen war früh ein hohes Brandpotenzial. Aber wäre die Mischung auch explodiert in jenem Allmachtrausch des Bösen, wie es dann zwei Jahre später geschah? Die Frage ist müssig, auf das Schicksal eines Einzelnen bezogen. Aber die Frage lässt eines nicht vergessen: den sogenannten Zeitgeist.

Höhepunkt und Ende des Blumenzaubers

Charlie Manson trat 1967 in ein Milieu, besser gesagt: in ein Treibhausklima, das Figuren wie ihn rasch gedeihen liess. Er machte sich zielgerichtet auf nach seiner Entlassung in den damaligen Teilchenbeschleuniger des Hippiekultes: den Haight-Ashbury-Distrikt von San Francisco.

Man stand gleichzeitig auf dem Höhepunkt des „Summer of Love“ und vor dem unmittelbaren Ende des ganzen Zaubers. Vor dem Einsturz eines Schwingbodens, der von Anfang an zu dünn für den Tanz gewesen war. Darunter gähnte das Vakuum desorientierter Seelen, die nicht wollten, was die Gesellschaft offerierte, aber auch nicht wussten, wie blühende Alternativen ausschauen. Allein schon das Wort „zukunftsträchtig“ war eine verschmähte Grösse.

Verklemmte Lüste

Was bei solcher Verblendung aufbrodeln kann an unausgegorenen Ideen, Instant-Glücksgier und verklemmten Lüsten, zumal auch noch Drogen-Booster jeglicher Art zur Verfügung stehen, kann man sich heute kaum mehr vorstellen, obwohl die Gegenwart crazy genug erscheint. Was damals anders war: Man brachte dem irisierenden Dampf in der Luft kaum Skepsis entgegen, im Gegenteil: Man war dauer-benebelt.

Und darum auch begeistert, als merkwürdige Typen wie Charlie Manson auftauchten: miefig, ungewaschen und haarig. Ein Marathonschwätzer und irrlichternder Besserwisser. Drogensüchtig und sexgierig. Klassenfeind der Superprivilegierten, der aber Rommels Wüstenschlachten nachspielte mit gestohlenen Strandbuggys. Ein mediokrer Folksänger, der Rockstar werden wollte und auch erste Leute dafür kennenlernte, zeitgemäss beim Autostoppen, etwa die Wilson-Brüder der Beach Boys. Kurz: einer wie viele damals.

Seltsame Hörigkeit der Frauen

Aber ein Wicht mit fanatischen Nagelaugen, dem die Frauen blind, schneller, glühender hinterherliefen als sensiblen Schlacksen mit Peace-Stirnband. Es waren mehrheitlich Mittelstands-verwöhnte Abenteuergroupies mit Haaren wie Seidenteppichen und der backfischhaften Bereitschaft, bis zur Hysterie zu kreischen und bestürzende Erfahrungen wie Gewalt, Übergriffe, Gruppensex nach Vorgabe des Gurus umzudeuten in phantastisch-spirituelle Befreiungen.

Sie kreischten noch beim Prozess im Gerichtssaal; es brauchte dafür nur seinen Wink mit dem Augenlid; sie schnitten ihren Kopf zur Glatze wie Charlie und ritzten sich auch sein Kreuz auf die Stirn (das er später zum Hakenkreuz erweiterte). Dass sie auch, auf seinen Befehl, bestialisch mordeten für Charlie, ist bis heute zureichend nicht zu erklären.

Und das war das apokalyptische Gebräu, das grössenwahnsinnige Programm von Charlie Manson: Scientology-Anleihen, ein bisschen Hitler und Nietzsche, Sex und LSD, Spiritismus, Klassenkampf-Derivate faschistisch eingedickt mit Rassismus und Hass gegen Schwarze, krude christliche und satanische Einflüsse und einen Song der Beatles als prophetische Aufforderung, seine Auserwählten um sich zu scharen und sich auf die letzte Schlacht Schwarz gegen Weiss vorzubereiten.

Das Lied hiess „Helter Skelter“ aus dem White Album; es bezog sich eigentlich auf eine grosse Rutschbahn in Brighton, die jeden dort ins „Holtertipolter“ stürzt. Aber es klingt natürlich ganz anders als gemütliche Chilbi. Wie die Ouvertüre aller folgenden Heavy-Metal-Karnevals, deren Protagonisten sich ebenfalls im damaligen Kostümfundus des Bösen bedienten. Allen voran Marilyn Manson, eigentlich Brian Warner, der „Antichrist Superstar“. Bewusst stützt er sich auf Charlie Manson; der andere Pol ist die Popikone Marilyn Monroe.

Märtyrer für Rechtslunatiker

Wirkt alles heute etwas angejahrt und ausgemustert: „Alle diese lausigen Dichter, die jetzt um die Ecke kommen und so tönen wollen wie Charlie Manson“, sang Leonard Cohen auf seinem Album „Future“. Zu Recht. Es ist gut, sind diese durchzogen tiefgründigen Kommerzposen im verstaubten Firlefanz langsam überwunden.

Aber dabei sei eben nicht vergessen: Es gab diesen Strippenzieher des Bösen wirklich. Er wurde dadurch selber zum Popstar, den Leute auf ihrem T-Shirt tragen, dem Schwärmerinnen noch fast bis zuletzt Briefe ins Gefängnis schickten, den Rechtslunatiker als „Märtyrer“ verehren: Charlie Manson. Und es gab diesen Tag der „Rassenentscheidung“, wenn auch nur in seinem Kopf. Es war der 9. August 1967, als Charlie Manson zu drei seiner Bluthündinnen und zu einem Blutschergen sagte: „Jetzt wird es Zeit für Helter Skelter“.

Die Nacht war warm und still

Eine Woche fehlte bis zum legendär verregneten Hippie-Festival in Woodstock. Die Nacht war warm und still am Cielo Drive 10050, der „Himmels-Strasse“ in Beverly Hills, als drei Jüngerinnen von der „Manson-Family“ und ein Begleiter in einem roten Ford jenes Haus erreichten, wo sie den Mehrfachmord planten, um ihn dann, mit falsch gelegten Spuren, schwarzen Tätern in die Schuhe zu schieben.

Im Haus befanden sich die Filmschauspielerin Sharon Tate, im achten Monat schwanger von Regisseur und Ehemann Roman Polanski; der Promifriseur Jay Sebring, Sharons früherer Verlobter; die Kaffeekonzern-Erbin Abigail Folger; der Schauspieler Voytek Frykowski; und der 18-jährige Steven Earl Parent. Dieser junge Mann starb als erster; er war zufällig oben und wollte den Hausmeister besuchen, der übrigen nichts vom Blutbad hörte, weil er laut Musik hörte.

Mit dem Blut von Sharon Tate

Ohne Erbarmen wurden alle abgeschlachtet. Sharon Tate hatten die Mörderinnen mit einem zweiten Opfer am Hals zusammengebunden; sie soll noch gefleht haben, wenigstens ihren Sohn zu verschonen – vergeblich; er wurde dann beim Begräbnis in ihre Arme gelegt. Mit Sharons Blut schrieb eine Mörderin „Pig“ an die Tür, „Schwein“.

Ähnliche Blutschriften hinterliess eine weitere Mördergang Mansons einen Tag darauf, als in der Nähe Leno und Rosmary Labianca starben. In Lenos Hals steckte noch ein Messer, in seinem Bauch eine Gabel. Eine Mörderin sagte, Patricia Krenwinkel, ihr hätte die Hand geschmerzt, so oft sei sie beim Zustechen auf Knochen gestossen. Eine weitere Furie Mansons, Susan Atkins, sagte, sie habe sich nach dem Blutbad „mit mir selbst im reinen“ gefühlt.

Die Bande flog innert einiger Wochen auf – im Grunde wegen lachhafter Amateurfehler. Zum einen hatten sich Mörderinnen mit dem Wahnsinn gebrüstet. Zum anderen wurde die Polizei auf die „Family“ aufmerksam, nachdem sie in ihrem Versteck im Death Valley eine Baumaschine in Brand gesetzt hatte.

Die Opfer waren aus der weissen Glamourschicht, aber mehr oder weniger zufällig ausgewählt. Manson schickte seine Mördertruppe zum Haus eines verhassten Musikproduzenten, den er bezichtigte, seine Musikkarriere abgewürgt zu haben. Aber da wusste Manson schon, dass mittlerweile andere Leute im Haus eingezogen waren. Er selber machte sich die Hände nicht schmutzig. Den ersten Mord wartete er ab im Domizil der „Family“, nur vierzig Kilometer entfernt, und trank Milkshakes.

Romane, Sach- und Drehbücher, Filme

Charlie Manson und die Mörder wurden zum Tod in der Gaskammer verurteilt. Dann aber schaffte Kalifornien die Todesstrafe ab, um sie ein paar Jahre später wieder einzuführen. Da aber galt die in lebenslange Haft umgewandelte Strafe letztinstanzlich. Charlie Manson hatte zwölf Bewährungsgesuche geschrieben – alle wurden abgelehnt. Als er fünfzig war, schüttete ein Mitgefangener ein Nitrogemisch über ihn und zündete ihn an; Manson erlitt schwerste Verbrennungen. 2014 wollte ihn eine 26-Jährige heiraten; dafür bekam Manson die Genehmigung, liess sie jedoch ablaufen. Am Sonntag starb er, sagen die Behörden, eines natürlichen Todes.

Bis zuletzt schrieb er Lieder und übte Gitarre. Eines seiner Lieder übernahm die Rockband Guns n’Roses. Romane wurden verfasst zu Charlie Manson. Es gab Drehbücher und Filme. Ein Sachbuch zu seinen Taten, die darin akribisch geschildert werden, verfasst vom Ankläger beim Mansons Prozess, Vincent Bugliosi, wurde zum meist verkauften Buch im Genre „True Crime“. Der Prozess übrigens war zum teuersten und bis dahin längsten der US-Justizgeschichte geworden.

Der siebenfache Mord hätte einen Rassenkrieg auslösen sollen. Den erwartete Charlie Manson früher, und als nichts darauf hindeutete, sagte er, man müsse den dummen Schwarzen zeigen, wie abschlachten gehe. Den Rassenkrieg hätten nach seiner Meinung die Schwarzen zwar gewonnen, aber danach nicht in der Lage gewesen, die Herrschaft auch zu übernehmen und zu organisieren. Das hätte dann er an ihrer Stelle übernommen und bis zu jenem Tag mit den Seinen ausgeharrt in der Wüste.