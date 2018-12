Gucci, Armani und Versace haben es vorgemacht, jetzt zieht das französische Modehaus Chanel nach. Unter dem Motto «No more Croco for Coco» kündigte das Modelabel von Coco Chanel anfangs dieser Woche an, ab sofort auf Pelz zu verzichten. Auch Häute von exotischen Tieren kommen auf den Index. Statt Krokodil-, Schlangen-, Eidechsen- oder Stachelrochenleder will Chanel künftig Abfallprodukte der Lebensmittelindustrie nutzen.

Ein bedeutender Schritt für eine Marke, die Pelz-Liebhaber Karl Lagerfeld als künstlerischen Direktor gewählt hat. Denn dieser begrüsst zwar öffentlichkeitswirksam die Entscheidung des Modehauses, setzt aber bei anderen Marken weiterhin auf Pelz. Seine letzte Kollektion für die Marke Fendi war ausschliesslich aus Echtpelz. Und das solle weiterhin so bleiben, sagte Lagerfeld erst kürzlich der «New York Times». «Fendi ist Pelz und Pelz ist Fendi», liess er verlauten.