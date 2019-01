Die Alternative zum harten Cut mit der EU wäre der «weiche Brexit». In dieser Variante würde Grossbritannien zwar auch aus der EU austreten. Der Zugang zum Binnenmarkt und die Mitgliedschaft in der Zollunion blieben allerdings erhalten.

Brüssel ist hier jedoch unnachgiebig: Wer zum Binnenmarkt gehören will, muss auch den Zuzug von Bürgern aus der EU akzeptieren. Als Mitglied der Zollunion wäre es den Briten ausserdem untersagt, eigene Handelsverträge zu schliessen. Theresa May lehnt diese Bedingungen ab. Es bleibt also der harte Deal – oder gar keiner.

29. März 2017 Theresa May setzt mit Anrufung des Artikels 50 des EU-Vertrags den Austrittsprozess offiziell in Kraft. Die zweijährige Verhandlungsfrist bis zum wirklichen Austritt Grossbritanniens läuft.

17. Januar 2017 Theresa May stellt ihren Zwölf-Punkte-Plan für den Brexit vor. Sie kündigt den Austritt Grossbritanniens aus dem Binnenmarkt, der Zollunion und dem Europäischen Gerichtshof an.

24. Juni 2016 David Cameron kündigt seinen Rücktritt an. Am 13. Juli tritt Theresa May, die sich gegen den Brexit ausgesprochen hatte, seine Nachfolge an. Sie macht klar: «Brexit means Brexit.» May will das Abstimmungsergebnis respektieren und den EU-Austritt durchziehen.

18. und 19. Februar 2016 Die EU und Grossbritannien einigen sich bei einem Gipfeltreffen auf eine Lösung in den strittigen Punkten. Camerons Forderungen werden erfüllt. Einen Tag nach dem Gipfel gibt der britischer Premier bekannt, dass das Brexit-Referendum am 23. Juni 2016 stattfinden werde.

Dann steht das Szenario «no deal» im Raum, also ein ungeregelter Austritt der Briten. Ein Deal wäre zwar immer noch möglich, aber es würde kompliziert. Zunächst kann das Parlament Bedingungen an den Deal formulieren – unklar ist jedoch, ob sich die Regierung daran halten müsste.

Dies, um eine offene Grenze zwischen dem britischen Nordirland und dem EU-Mitglied Irland zu gewährleisten. Die Gegner des Deals befürchten, dass diese «Backstop» genannte Notfalllösung permanent wird und das Königreich so in der Zollunion mit der EU «gefangen» bleiben könnte.

6. Wird es Nachverhandlungen geben?

Definitiv Nein. Die EU betont, das Austrittsabkommen sei «der beste und einzig mögliche Deal». Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker und EU-Ratspräsident Donald Tusk machten dies in einem gemeinsamen Brief an Premierministerin Theresa May gestern nochmals klar.

Gleichzeitig offerierten sie Zusicherungen, dass auch die EU den Backstop nur im Notfall und «vorübergehend» anwenden möchte und sich nach «besten Kräften» bemühen werde, ein künftiges Freihandelsabkommen so schnell wie möglich auszuhandeln.

7. Ist die EU bereit, den Austritt aufzuschieben?

Theresa May könnte Brüssel um Aufschub des Austrittdatums vom 29. März 2019 ersuchen. Die EU-Kommission hat bereits durchschimmern lassen, dass sie dazu bereit wäre, sofern es dazu einen triftigen Grund geben sollte. Zum Beispiel, wenn Neuwahlen oder eine zweite Abstimmung stattfinden würden.

Allerdings verlangt eine Verlängerung des Artikel-50-Austrittprozesses die einstimmige Zustimmung aller 27 EU-Staats- und -Regierungschefs. Unklar ist, was die Auswirkungen auf die EU-Wahlen von Ende Mai wären. Theoretisch müsste das Vereinigte Königreich dann nochmals mitmachen und seine 73 EU-Abgeordneten mit einem neuen Mandat versehen.

8. Wie stehen die Chancen, dass der Brexit abgesagt wird?

Laut einem Entscheid des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) könnte London den Brexit jederzeit einseitig absagen. Erst vergangene Woche hat Theresa May dies aber wie etliche Male zuvor ausgeschlossen.

May lehnt auch ein zweites Referendum ab, das vor allem in der oppositionellen Labour-Partei auf wachsenden Zuspruch stösst. Allerdings: Auch Labour-Chef Jeremy Corbyn ist klar gegen eine Wiederholung der Brexit-Abstimmung.

9. Was passiert, wenn es zu einem Austritt ohne Abkommen kommt?

Dann verlässt das Vereinigte Königreich die EU zu Bedingungen der Welthandelsorganisation WTO. Vom einen auf den anderen Tag würden an den britischen Grenzen wieder Ein- und Ausfuhrkontrollen stattfinden, kilometerlange Staus und Engpässe bei der Versorgung mit Lebensmitteln oder Medikamenten könnten die Folge sein.

Ohne Luftverkehrsabkommen würden Flüge von und nach UK auf ein Minimum reduziert, die britischen Banker in der City of London würden vom europäischen Finanzgeschäft abgeschnitten. Die Bank of England rechnet mit einer Schrumpfung der UK-Wirtschaft um 8 Prozent innerhalb eines Jahres.