Hat Trump alle hinters Licht geführt? Sein Ex-Anwalt behauptet: Der 45. US-Präsident hat sich heimlich selbst begnadigt

Kaum jemand kennt die Machenschaften von Donald Trump so gut wie sein einstiger persönlicher Anwalt Michael Cohen. Der 54-jährige New Yorker hat Trump jahrelang als Rechtsbeistand und persönlicher «Fixer» gedient und sich um die legalen Probleme seines Chefs gekümmert. Er hat «sich um gewisse Dinge gekümmert», wie man im New Yorker Jargon sagen würde. Jetzt sorgt Cohen, der wegen diverser Vergehen (u.a. Lügen unter Eid und illegale Schweigegeldzahlungen) derzeit im Hausarrest sitzt, mit einer neuen Theorie für Aufsehen. Trumps einstiger Vertrauter sagt:

Ich bin mir ziemlich sicher, dass Trump sich selber begnadigt hat und auch seinen Kindern und seinem Anwalt Rudy Giuliani ‘pocket pardons’ ausgestellt hat.

Cohen glaubt, dass Trump zusätzlich zu den insgesamt 143 Begnadigungen, die er kurz vor seinem Amtsabtritt am vergangenen Mittwoch noch ausgesprochen hat, mehrere weitere «Hosentaschen-Begnadigungen» ausgesprochen hat, von denen die Öffentlichkeit bislang einfach noch nichts weiss. Trumps Verheimlichungsstrategie habe einen einfachen Grund, sagt Cohen In einem Interview mit dem Sender MSNBC erklärte Cohen am Sonntag seine Theorie ausführlich. Nirgendwo in der amerikanischen Verfassung stehe, dass ein Präsident die Öffentlichkeit über seine ausgesprochenen Begnadigungen informieren müsse, so Cohen. «Diese Hosentaschen-Begnadigungen von Trump sind irgendwo abgelegt, damit er sie zücken kann, sobald er auf Bundesebene für etwas angeklagt werden sollte», sagt Trumps einstiger Fixer.