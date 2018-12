Etwa 40 Mitglieder der «Gelbwesten»-Protestbewegung haben am Donnerstag versucht, auf das Gelände der Sommerresidenz des französischen Präsidenten Emmanuel Macron an der Mittelmeerküste vorzudringen. Gendarmen hinderten sie daran, wie der Bürgermeister von Bormes-les-Mimosas an der Côte d’Azur am Freitag bestätigte. Der Bürgermeister François Arizzi verurteilte die «symbolische Aktion» der «Gelbwesten». Diese wollten nach seinen Worten am Samstag ein weiteres Mal zu dem derzeit unbewohnten Anwesen vordringen. Fort Bregançon ist die traditionelle Sommerresidenz der französischen Staatschefs.

Für Samstag und zum Jahreswechsel hat die Protestbewegung die Fortsetz-

ung ihrer landesweiten Aktionen angekündigt. Die Bewegung der «Gelbwesten» richtete sich ursprünglich gegen hohe Benzinpreise und die geplante Ökosteuer auf Diesel. Später mischte sich in den Protest allgemeiner Unmut über Macrons Politik und die schwindende Kaufkraft. Macron wird vorgeworfen, ein «Präsident der Reichen» zu sein. Die bisherigen Zugeständnisse der Regierung an die «Gelbwesten» halten die Demonstranten für unzureichend. Viele fordern weitere Steuersenkungen, Volksabstimmungen nach Schweizer Vorbild oder gar den Rücktritt Macrons. In den vergangenen Wochen hatte es teils schwere Zusammenstösse zwischen Protestteilnehmern und Sicherheitskräften gegeben, darunter auf den Champs-Élysées. Für Silvester sind dort neue Proteste angekündigt. (SDA)