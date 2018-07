Beide Seiten hätten sich auf eine "Rückkehr zum vorherigen Zustand der Ruhe" geeinigt, erklärte Hamas-Sprecher Fausi Barhum am frühen Samstagmorgen. Zuvor waren bei gewaltsamen Auseinandersetzungen am Gazastreifen am Freitag mindestens fünf Menschen getötet worden - vier Palästinenser und ein israelischer Soldat.

Es war das erste Mal, dass seit dem letzten Gaza-Krieg im Jahr 2014 ein israelischer Soldat bei einem Militäreinsatz in oder um Gaza getötet wurde. Die israelische Armee erklärte, daraufhin habe sie mit Panzern und Kampfflugzeugen Ziele in dem von der Hamas beherrschten Küstengebiet beschossen.