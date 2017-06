Juli 2005

Bei einer Anschlagsserie in drei U-Bahnen und einem Doppeldeckerbus in London reissen vier Selbstmordattentäter 52 Menschen mit in den Tod. 700 weitere Menschen werden verletzt. Das Terrornetzwerk Al-Kaida reklamiert den Akt für sich. Es handelt sich um den schwersten Anschlag in der Geschichte Grossbritanniens.