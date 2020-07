Grossbritannien hebt Quarantänepflicht für Einreisen aus der Schweiz wieder auf

(gb./dpa) Touristen und Geschäftsleute aus der Schweiz und anderen Ländern müssen seit Freitag bei ihrer Einreise nach England nicht mehr in eine zweiwöchige Quarantäne. Die neue Regelung gilt für insgesamt mehr als 70 Staaten und Überseegebiete, die nach Auffassung der Regierung in London die Corona-Krise im Griff haben. Dazu zählen zum Beispiel auch Österreich, Deutschland und Italien. Auch die Landesteile Schottland, Wales und Nordirland verkündeten Lockerungen.

Wer nach Grossbritannien möchte, sollte dennoch aufpassen: Vorab muss ein Einreiseformular ausgefüllt werden. Ausserdem aktualisieren die Landesteile regelmässig ihre Listen mit den sogenannten Luftbrücken zwischen Grossbritannien und anderen Staaten. Die Länderauswahl kann also schnell veraltet sein und auch je nach Landesteil abweichen. So müssen nach dem aktuellen Stand Spanier bei ihrer Einreise in Schottland in Quarantäne, nicht aber in England. Die Bestimmungen gelten für Einreisen per Flug, Bahn und Schiff.

Grossbritannien ist das derzeit am schlimmsten von der Pandemie betroffene Land in Europa. Kritiker werfen Premier Boris Johnson vor, zu spät und falsch auf den Ausbruch reagiert zu haben und nun die Massnahmen zu früh zu lockern. Viele Briten rechnen mit einer zweiten Infektionswelle.