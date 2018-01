Trump habe bei seiner Untersuchung in der vergangenen Woche darauf bestanden, auch seine geistigen Fähigkeiten testen zu lassen, sagte Ronny Jackson am Dienstag in Washington. "Ich habe keinerlei Bedenken, was seine geistigen Fähigkeiten anbelangt." Zu möglichen psychischen Störungen des US-Präsidenten äusserte er sich nicht.

Jackson sagte, Trump habe den entsprechenden Test kognitiver Fähigkeiten mit 30 von 30 Punkten bestanden. «Alles über 26 ist normal. Der Präsident hat aussergewöhnlich gut abgeschnitten». Ausserdem sehe er Trump ständig im Weissen Haus. Er habe auch deswegen keinerlei Grund, an dessen geistiger Leistungsfähigkeit zu zweifeln. «Er kann sich sehr gut ausdrücken».

Trumps jüngstes Nuscheln bei öffentlichen Auftritten und der gelegentliche Griff nach einem Wasserglas habe an einer Medikation gelegen, die den Mund ausgetrocknet habe.