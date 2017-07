Ein bunter Blumenstrauss ragt aus der Menge, die sich vor dem Aufgang zum Gleis 3 am Badischen Bahnhof in Basel drängt. Ein Farbtupfer vor der dunklen Wand aus Polizisten, die den Zugang zu den Gleisen versperrt. Dutzende junge Menschen stehen hier, mit Rucksäcken, Bierdosen und Musikboxen, aus denen Beats der Rapperin Lady Leshurr dröhnen. Sie wollen auf den Extrazug, der nach Hamburg fährt. In der Hansestadt geht ab morgen der G-20-Gipfel über die Bühne. Demonstrieren wolle er, «gegen Trump und Putin», sagt einer der Wartenden.

Ein anderer will nicht mit der Zeitung sprechen, weil die dann eh nur wieder das «Bullencommuniqué» abdrucke, und rät dem Reporter, zu verschwinden. Freundlicher ist Paul von Pokrzywnicki, Organisator des Sonderzuges. «Die Stimmung ist gut, trotz der massiven Repression durch die Hundertschaften der Bundespolizei, die hier jeden Einzelnen kontrollieren», sagt er. Das sei zwar völlig unverhältnismässig. «Aber es schweisst uns zusammen. Jetzt wollen wir unseren Protest erst recht auf die Strasse tragen.»

Gegen 100 000 Demonstranten werden in Hamburg erwartet. Der Gipfel in der deutschen Hansestadt wird schon jetzt als Revival der Globalisierungsgegner gefeiert, als Comeback einer Bewegung, die in den vergangenen Jahren nur noch selten auf dem politischen Radar erschienen ist. Hamburg hat eine aktive linke Szene und ist einfach erreichbar. Staatliche Repressionen wie an den letzten beiden G-20-Austragungsorten Hangzhou (China) und Antalya (Türkei) brauchen die Demonstranten hier kaum zu fürchten. Ein Steilpass für die Bewegung.

60 Pferde gegen Demonstranten

Den nimmt sie gerne an. Am Hamburger G-20-Gipfel will man sich zeigen. Hier manifestieren sich all die Ungerechtigkeiten der globalisierten Weltwirtschaft in Fleisch und Blut, in Merkel und Macron, in Trump und Putin – und sogar in Erdogan. Alle sind da, und wenn man seine Parolen laut und bunt genug skandiert, dann werden sie von den Mächtigen vielleicht sogar gehört. Geplant sind knapp 30 Demonstrationen und Happenings, von Künstleraktionen bis zur «Welcome to Hell»-Demo heute Abend, von Hafenblockaden bis zu Nachttanzparaden.

Hamburg hat sich für den Ansturm gewappnet. Den 100 000 Demonstrierenden stehen 19 000 Polizisten und 7000 Feuerwehrleute mit 3000 Fahrzeugen, 150 Diensthunden, 60 Pferden und 11 Helikoptern gegenüber. Jeder Polizei-Einsatz rund um ein Risiko-Spiel in der Fussball-Super-League ist im Vergleich eine läppische Mini-Übung. Ziel des Mega-Dispositivs ist es, die Demonstrierenden von einer genau definierten «roten Zone» in der Hamburger Innenstadt fernzuhalten.