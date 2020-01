Gleich aber anders: Als die Amerikaner ein iranisches Passagierflugzeug abschossen

Trump drohte für den Fall eines Vergeltungsschlags mit Angriffen auf 52 iranische Ziele. Das entspricht der Zahl der Amerikaner, die ab November 1979 während 444 Tagen in der Botschaft in Teheran als Geiseln gehalten wurden. Für die USA bis heute eine offene Wunde. Irans Präsident Hassan Rouhani konterte mit einer für sein Land ebenso symbolträchtigen Zahl: 290.

Those who refer to the number 52 should also remember the number 290. #IR655 Never threaten the Iranian nation.

So viele Passagiere befanden sich an Bord von Flug 655 der Iran Air, der am 3. Juli 1988 auf dem Weg nach Dubai vom Kriegsschiff USS Vincennes über dem Persischen Golf abgeschossen wurde. Sämtliche Insassen des Airbus A-300, darunter 66 Kinder, kamen ums Leben. Die Iraner haben diesen Vorfall so wenig vergessen wie die Amerikaner die Geiselnahme in ihrer Botschaft.

«Tankerkrieg» im Golf

Nun hat sich die Geschichte mit umgekehrten Vorzeichen wiederholt. Die iranischen Revolutionsgarden haben am letzten Mittwoch eine Boeing 737 der Ukraine International Airlines nach dem Start in Teheran versehentlich mit einer Rakete abgeschossen. 176 Menschen kamen ums Leben. In beiden Fällen führten fatale Fehleinschätzungen aufgrund von Überforderung zur Tragödie.

Die Lage am Persischen Golf war 1988 noch angespannter als heute. Iran und Irak lieferten sich seit bald acht Jahren einen höchst verlustreichen Krieg. Begonnen hatte ihn der irakische Diktator Saddam Hussein in der Hoffnung, sich in den Wirren nach der Islamischen Revolution in Iran die ölreiche Provinz Chusistan einverleiben zu können. Doch Iran erwies sich als zäher Gegner.

Weil der Krieg nicht vom Fleck kam, nahmen beide Parteien zunehmend Handelsschiffe und Öltanker der Gegenseite ins Visier. Der «Tankerkrieg» bedrohte die internationale Ölversorgung, weshalb die US-Marine Teile ihrer 5. Flotte in den Golf verlegte. Dazu gehörte der Kreuzer USS Vincennes unter dem Kommando von Kapitän William Rogers.