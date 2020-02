Geheilte Corona-Patientin erzählt: «Fast wie im Hotel» – doch der Virus-Horror ist längst nicht ausgestanden

Feuchtkühler Wind fegt durch den Innenhof des renommierten Youan-Krankenhauses in Peking. Nur ein Mann mit Ganzkörper-Schutzanzug, der zwischen den vierstöckigen Funktionsbauten Desinfektionsmittel versprüht, erinnert an die landesweite Ausnahmesituation. Im Gegensatz zu sämtlichen Wohnanlagen, U-Bahnhöfen oder Einkaufszentren wird der Weg ins Krankenhaus nicht von Wachmännern versperrt, die Körpertemperaturen messen und Personalien aufnehmen. So paradox es klingt: Die Klinik vermittelt mehr Normalität als die geschlossenen Lokale und Bürogebäude der Stadt.

Aus dem Hauptgebäude tritt ein junges Pärchen, die Frau trägt einen kleinen Bub in Leopardenanzug auf den Arm. Mitarbeiter der Regierung begrüssen die Jungfamilie mit einem Blumenstrauss. Herr Liu und Frau Li werden heute aus der Klinik entlassen. Der Presse sollen sie an diesem Freitagnachmittag von ihrer Viruserkrankung und der anschliessenden Genesung erzählen. Arrangiert wurde das Interview, wie in solch sensiblen Fällen in China üblich, vom staatlichen Informationsbüro.

Zahl der Toten steigt weiter an

Die Transparenz ist kein Zufall: Händeringend braucht die Volksrepublik eine Erfolgsmeldung beim Kampf gegen das Corona-Virus. Noch vor kurzem hoffte die Regierung schliesslich, dass sich das Land in dieser Woche wieder langsam dem Alltag annähern würde. Die Wachstumskurven der Virusinfizierten sanken sieben Tage infolge. Präsident Xi Jinping traute sich erstmals in die Öffentlichkeit: Fotos der staatlichen Nachrichtenagentur Xinhua zeigten ihn händewinkend beim Besuch eines Krankenhauses.

Doch die Anzahl an Toten stieg dennoch weiter täglich an, bis zum Redaktionsschluss sind es bereits über 1380 in China. Am Donnerstag explodierte die Anzahl an Neuinfektionen so stark wie noch nie zuvor. Dies ging zwar auf eine veränderte Zählweise der Behörden zurück, dennoch scheint die Hoffnung auf eine Kontrolle des Virus’ vorerst in weite Ferne gerückt.