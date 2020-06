Fussball-Star Marcus Rashford wird zum Coronahelden und zwingt Boris Johnson in die Knie

Helden waren Mangelware in den schwierigen Wochen, die Grossbritannien seit Ausbruch der Coronakrise durchlebt hat. Über 42'000 Briten sind an Covid-19 gestorben (mehr als in jedem anderen europäischen Land) und die Regierung von Boris Johnson sorgt mit ihrem Schlitterkurs für tiefe Sorgenfalten auf den Stirnen der Insulaner.

Auf der Höhe der politischen Krise platzt jetzt ausgerechnet ein 22-jähriger Fussballstar in die Manege und liest den Mächtigen im Land die Leviten: Marcus Rashford, Stürmer bei Manchester United, englischer Nationalspieler und in diesen Tagen vor allem besorgter Bürger.

Der Ausnahmekönner auf dem Rasen hat diese Woche unter Beweis gestellt, dass es ihm auch auf dem politischen Parkett nicht an Treffsicherheit fehlt. In einem offenen Brief hat sich Rashford an die Abgeordneten im Unterhaus gewendet und sie gebeten, sich für Gratis-Mahlzeiten für hunderttausende bedürftige Kinder im Land einzusetzen.

200'000 britische Kinder gehen hungrig ins Bett

Hintergrund für den Brief, den Rashford mit dem Hashtag #maketheuturn (#wagtdieWende) am Montag auf Twitter veröffentlicht hatte, war das nahende Ende eines Programmes, das rund 1,3 Millionen Kindern aus armem Haus Zugang zu Gratismahlzeiten an den Schulen ermöglicht hatte. Das Programm sollte noch vor den Sommerferien auslaufen.

In seinem Brief unterstrich Rashford, dass die Beendigung des Hilfsprogramms gerade jetzt in Zeiten der Coronakrise ein fataler Fehler wäre. 200‘000 Kinder hätten laut der Organisation Food Foundation seit Beginn des Lockdowns im März regelmässig auf Mahlzeiten verzichten müssen. «Wenn wir unsere Parteibücher zur Seite legen, können wir uns dann nicht darauf einigen, dass kein Kind je hungrig ins Bett gehen sollte?», schrieb der Fussballstar.