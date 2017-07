Switzerland puzzles over citizenship test after lifelong resident fails

Die Schweiz rätsle über den Einbürgerungstest, schreibt die britische Zeitung The Guardian. Die Fragen, die man sich zur Zeit stelle: «Should foreign residents have to know how to recycle waste oil before they can apply for citizenship? Are people who shop at local corner shops more deserving citizens than those who frequent supermarkets? And what kind of sport is “hornussing”?» (Müssen Ausländer wissen, wie man Öl entsorgt, bevor sie Schweizer werden können? Verdienen Leute, die im Dorfladen einkaufen die Staatsbürgerschaft mehr als solche, die in den Supermarkt gehen? Und was für ein Sport ist Hornussen?)

Hornussen beschreibt der Guardian als «an indigenous cross between baseball and golf» (eine einheimische Mischung zwischen Baseball und Golf) und verweist auf einen Artikel, der den Sport ausführlich erklärt.