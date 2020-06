Freiheitskämpfer oder Randalierer? China schlachtet die Proteste in den USA für die eigenen Zwecke aus

Proteste Selbst der exzentrischste Drehbuchschreiber hätte sich solch eine historische Gleichzeitigkeit nicht ausdenken können: Während am kommenden Donnerstag der blutigen Niederschlagung der Studentenbewegung am Pekinger Tiananmen-Platz durch die Armee gedacht wird, droht der US-Präsident 31 Jahre später den Demonstranten im eigenen Land mit dem Einsatz seiner Streitkräfte.

«Wo sind die Menschenrechte?», schreibt «Global Times»-Chefredakteur Hu Xijin in einem Zeitungskommentar. Dass ausgerechnet der Leiter des parteitreusten Propaganda-Organs der chinesischen Regierung eine solche Frage stellt, mag zutiefst befremdlich erscheinen. Auf den zweiten Blick ist die Kritik des Journalisten jedoch gar nicht mal so abwegig: «Die US-Politiker zeigen keine Toleranz gegenüber Unruhen, aber haben unzählige Angriffe auf andere Länder gestartet, die nur ihren Rechtsstaat schützen wollen».

Damit spielt Hu Xijin natürlich auf die Proteste in Hongkong an, die sowohl von Republikanern und Demokraten in den USA zu Freiheitskämpfern stilisiert werden – trotz ausschreitender Gewalt.