Franziskaner feiern Ankunft von Krippen-Reliquie in Jerusalem

Im Pilgerzentrum Notre Dame nahe der Altstadt präsentierten die Franziskaner die Reliquie am Freitagmorgen. Sie dankten dem Papst für das Geschenk, "das ein Zeichen für seine andauernde Fürsorge und Liebe für das Heilige Land ist", wie Priester Tomasz Grysa sagte.

Die Krippen-Reliquie befindet sich derzeit in der Kirche Santa Maria Maggiore, einer der vier grossen Papstbasiliken in Rom. Laut Franziskanerkustodie hatte sie ein Patriarch von Jerusalem vor fast 1400 Jahren Papst Theodor I. (642-649) verschenkt.

Am Samstagmorgen soll die Reliquie von Jerusalem zum Beginn der Adventszeit nach Bethlehem gebracht und in der katholischen Katharinenkirche neben der Geburtskirche ausgestellt werden.

Bethlehem im Süden des Westjordanlandes gilt gläubigen Christen als Geburtsort Jesu. Nicht wenige Historiker gehen allerdings davon aus, dass Jesus tatsächlich in Nazareth geboren wurde. Die Geburtsgeschichte steht in zwei der vier Evangelien der Bibel (Matthäus und Lukas) in zwei deutlich verschiedenen Versionen.