Nach einer 13 Stunden andauernden Debatte stimmte eine Mehrheit der Abgeordneten am späten Freitagabend für den Gesetzentwurf, der Ausnahmen unter anderem beim Denkmal- und Umweltschutz sowie öffentlichen Ausschreibungen vorsieht. 32 Abgeordnete stimmten in dafür, fünf dagegen, zehn enthielten sich.

Der Senat befasst sich am 27. Mai mit dem bei der Opposition umstrittenen Gesetzestext. Mit dem Gesetz will die Regierung von Präsident Emmanuel Macron eine Instandsetzung innerhalb von fünf Jahren ermöglichen, pünktlich zu den Olympischen Sommerspielen 2024 in Paris. Kulturminister Franck Riester versprach am Freitag, trotz des "ehrgeizigen Zeitrahmens" werde das Projekt "nicht in Eile" angegangen.