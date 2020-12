Frankreich baut einen atomaren Flugzeugträger - die Differenzen mit Deutschland bleiben

Emmanuel Macron machte die Ankündigung am Dienstagabend im burgundischen Ort Le Creusot, der für den Bau ziviler Nuklearanlagen bekannt ist. Nun sollen die Fabriken auch den atomaren Antrieb eines Flugzeugträgers liefern. Er soll den diensttuenden «Charles de Gaulle» ab 2038 ersetzen und bis 2080 im Dienst bleiben. Der Rumpf des neuen, 280 Meter langen Flaggschiffes der französischen Marine wird 70 000 Tonnen wiegen. Wie das neue Gefährt heissen und wieviel es kosten wird, ist noch offen.

Ausdruck des nationalen Stolzes

Unklar ist auch, ob und wie weit dieses französische Schlüsselprojekt Bestandteil der «Gemeinsamen Aussen- und Sicherheitspolitik» (GASP) der EU sein soll. Macron plädiert seit langem für eine «europäische Souveränität» in Verteidigungsfragen, womit ihm eine Alternative zum Nordatlantikpakt vorschwebt. Eine Absprache mit europäischen Partnern war jetzt allerdings zum Vornherein ausgeschlossen: Ein Flugzeugträger ist in Frankreich Ausdruck des national Stolzes, wie der französische Präsident in Creusot unterstrich.