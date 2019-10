Der Mann wollte nach England, doch sein Leben endete zwischen Offshore-Windrädern in Belgien. Dort fischte die Polizei seine Leiche aus dem kalten Wasser des Ärmelkanals, der Meerenge zwischen dem europäischen Festland und Grossbritannien.

Der 48-jährige Iraker hat vermutlich Ende August versucht, von einem Strand in Nordfrankreich aus die 34 Kilometer breite Wasserstrasse zu durchschwimmen. Weil er keine Schwimmweste hatte, hat er sich als Ersatz leere Plastikflaschen um die Brust gebunden. Seine Identifizierung war möglich, weil er zuvor vergeblich versucht hatte, in Deutschland Asyl zu erhalten.

Der tragische Tod wirft ein Schlaglicht auf die zunehmend verzweifelten Versuche von Flüchtlingen, nach England zu gelangen, bevor das Inselkönigreich die Europäische Union am 31. Oktober verlassen will. Seit Jahresbeginn sind laut Behördenangaben bereits 1450 Personen abgefangen oder aufgefischt worden, knapp dreimal so viele wie im Vorjahr.

Letzthin wurde zum Beispiel eine neunköpfige Gruppe von der französischen Gendarmerie gerettet, als sie um fünf Uhr früh zwei Kilometer vor dem Kap Griz-Nez abdriftete. Nach einer Motorpanne stand ihr Schlauchboot schon halb unter Wasser. Neben den Erwachsenen waren auch zwei Kinder mit an Bord. Schlepper setzen gerne Minderjährige auf die Flüchtlingsboote, weil dies die Asylchancen erhöhen soll.

Frankreich greift hart durch

Das Übersetzen mit Gummibooten, selbstgebauten Flossen mit Aussenbordmotoren oder Kajaks ist allerdings sehr riskant: Der Ärmelkanal ist die meistbefahrene Wasserstrasse der Welt. Das Kielwasser von Supertankern mischt sich mit starken Gezeitenwechseln und Strömungen.