Finnland will am 13. Juli seine Grenzen öffnen – womöglich auch für Schweizer Reisende

(sat/dpa) Wie Innenministerin Maria Ohisalo und Aussenminister Pekka Haavisto am Dienstag an einer Medienkonferenz in Helsinki bekannt gaben, soll die Möglichkeit zur Einreise nach Finnland ab dem 13. Juli vom Infektionsgeschehen im jeweiligen Herkunftsland abhängen. So sollen ab Mitte Juli Reisen aus Ländern wieder möglich sein, die innerhalb einer Zwei-Wochen-Periode weniger als acht neue Corona-Fälle pro 100'000 Einwohnerinnen und Einwohner verzeichnet haben. Nach heutigem Stand fielen darunter neun Staaten des EU- und Schengenraumes, darunter Deutschland, Österreich und die Schweiz. Nicht so Finnlands wichtigstes Nachbarland Schweden. Bereits Mitte Juni hatte Finnland seine Grenzen für Reisende aus Estland, Lettland, Litauen, Norwegen, Dänemark und Island aufgehoben.