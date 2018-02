Der Norden: Als wäre es eine Filmkulisse

Wer die Grenzen im Norden besucht, bekommt ganz besonderen Geschichtsunterricht und wird auch mal nach einem Schweizer Militärsackmesser gefragt.

Auf der nordkoreanischen Seite hat die Fahrt an die Demarkationslinie kaum eine verstörende Wirkung. Wir sind zu zweit im Wagen mit Chauffeur und zwei Reisebegleitern unterwegs. Wir fahren in Kaeson los, der «Welthauptstadt» der Ginseng-Wurzel. Ein paar Kilometer vor der Grenze müssen wir in einen Bus umsteigen und werden mit anderen Touristen zu einem Gebäude geführt. Hier wird uns im Theorieraum die Grenzanlage anhand von Wandkarten und -bildern von Offizieren erklärt, die perfekt Englisch sprechen. Sie sind freundlich und einer nimmt mich in einem günstigen Moment zur Seite und fragt, ob ich allenfalls ein Schweizer Militärsackmesser habe. Leider nein.

Von dieser Anlage aus werden wir nun im Kleinbus in Begleitung eines Offiziers an die Grenze geführt. Zum Gebäude und in den Raum, in dem die Tische stehen, wo im Juli 1953 der Waffenstillstand unterzeichnet worden ist. Von der Terrasse aus sehen wir direkt hinunter auf die Grenzlinie, die auf dem Betonboden aufgemalt ist und wo sich die Soldaten des Südens und des Nordens gegenüberstehen. Fotografieren ist erlaubt und der begleitende Offizier ist gerne bereit, von uns ein Foto zu machen. Die Szenerie hat nichts Bedrohliches. Eher etwas Skurriles. Als wären wir in einer Filmkulisse.